El Presidente publicó una carta abierta para destacar el proyecto Patagonia

13/02/2017 -

Tres días después de presentar el Proyecto Patagonia en la ciudad de Viedma, junto a los seis gobernadores de la región, el presidente Mauricio Macri publicó ayer una carta abierta en el periódico Tiempo Sur donde recordó que ‘hace 20 años’ que un Presidente no mantiene una reunión de esas características con todos los mandatarios y explicó sus intenciones de desarrollar y potenciar el sur del país. Titulada ‘La audacia de generar una visión para la Patagonia’, la carta abierta explica la mecánica de trabajo y los objetivos del Proyecto Patagonia, que incluirá programas de mejora de infraestructura, además de planes para impulsar el empleo, la producción de energía convencional y eólica, y las actividades agropecuaria, pesquera y el turismo. A continuación se transcribe la carta completa, titulada ‘La audacia de generar una visión para la Patagonia’. ‘La Patagonia es mucho más que la inmensidad de sus paisajes, la energía que viene de los vientos y las riquezas de su tierra. Es más que la pesca, la ganadería, la ciencia y la tecnología. Y mucho más que el turismo, con todo el movimiento que genera; los cultivos, las frutas que llegan a todo el país y se disfrutan en distintos rincones del mundo. La Patagonia son los patagónicos. Es mucho lo que podemos hacer para impulsarla y que cada uno de los casi tres millones de argentinos que viven en estas provincias tengan la posibilidad de desplegar sus talentos y crecer haciendo lo que les apasiona. Esta semana me reuní con los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa, Chubut y Tierra del Fuego, las seis provincias de la región, y los intendentes de Carmen de Patagones y Viedma. Hace 20 años que un Presidente no se reunía con todos los gobernadores de la región. La reunión fue una invitación a que juntos tengamos la audacia de generar una visión capaz de desplegar todo el potencial que la Patagonia tiene y así generar oportunidades para los patagónicos y para todos los argentinos", apuntó.