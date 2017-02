Fotos La CGT advierte que "se ha agotado el tiempo" y exigió "resultados" económicos

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid aseguró que ‘se ha agotado’ el tiempo para el gobierno nacional y ‘tienen que aparecer los resultados’ en materia económica porque, dijo, ‘si a esto le sumamos que no hay cooperación del sector empresario, el cuadro es bastante tenso’, con vistas al paro nacional convocado para marzo. El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento aseveró que ‘la economía no se va a resolver con los convenios colectivos, están empezando al revés’. Crisis Y, advirtió: ‘Cuando hablo de la confianza hablo que acá se gestaron despidos, suspensiones y atrasos de quincenas de pago. Y además, hay un incumplimiento del bono de compensación al que se habían comprometido en la mesa del diálogo vastos sectores, por ejemplo, del sector alimentario’. Impaciencia Al referirse a la posibilidad que la administración de Mauricio Macri intente levantar el paro de marzo, el dirigente aseguró que ‘la economía no se pone en marcha en 24 horas y lo que se ha agotado es el tiempo. La lógica de la zanahoria perdió el encanto. Tienen que aparecer los resultados’. ‘Si a esto le sumamos que no hay cooperación del sector empresario, el cuadro es bastante tenso’, acotó.