Fotos Estación Atamisqui festejó su aniversario con habilitación de obras

13/02/2017 -

Una noche de alegría pura y felicidad se vivió en Estación Atamisqui de la mano de numerosas familias que se reunieron para compartir un nuevo aniversario de esa ciudad y con la máxima emoción por las efectivas soluciones habitacionales construidas por el Gobierno de la provincia a cargo de la Dra. Claudia de Zamora, quien envió al ministro de Desarrollo Social Dr. Ángel Niccolai en su representación para hacerle entrega de las llaves de los nuevos hogares a los beneficiarios y transmitirles su compromiso de continuar apoyando a cada localidad, paraje y a cada familia santiagueña, y para acompañar en los festejos y en la gestión al comisionado municipal Oscar Herrera. Cabe resaltar el fuerte sentido social de las ONG Hoyón para Todos y de la asociación de fomento Pequeños Productores Atamisqueños, que juntaron esfuerzos y tramitaron ante el Gobierno provincial las casas de Mabel Galeano y de Lidia Donadío. El ministro Niccolai les transmitió el ‘saludo y el cariño de la gobernadora Claudia de Zamora y del senador Gerardo Zamora que siempre recuerda a Estación Atamisqui, allá por el año 2005 cuando comenzaron los desafíos y las transformaciones de cada lugar de la provincia, de aquellos que parecían pueblos fantasmas que no tenían ni futuro ni posibilidades en este mundo tan competitivo. Han pasado poco más de 12 años y creemos que se vive en una provincia diferente y no hay dudas de que se ha hecho muchísimo por este Santiago del Estero tan extenso, se avanzó en infraestructura, en salud, en accesos, en una educación igualitaria haciendo énfasis en los pueblos más alejados de las grandes ciudades. Si bien queda mucho por hacer se hacen evidentes las obras y transformaciones concretadas’, señaló Niccolai. Testimonios A 70 km. de Estación Atamisqui, en el paraje Huajla vive la familia de Vicenta Galván compuesta por 10 integrantes, algunos con problemas de salud mental que residían en un rancho que sufrió el derrumbe de techo y el agrietamiento de paredes. María Galván, nieta de la beneficiaria contó que siente un ‘profundo orgullo y una enorme alegría por tener una vivienda ya que nosotros vivíamos en un rancho en el que filtraba el agua y ahora gracias a la Gobernadora que ha visto la situación en la que vivíamos nos ha brindado esta linda casa. Le mando un fuerte abrazo porque mi familia va a estar más cómoda y van a tener lo que siempre han soñado tener que es un hogar como este’. En el paraje Burro Pozo vivía Marcela Carabajal y sus 4 hijos, tras perder su precario rancho que la cobijó durante 15 años tuvo un nuevo comienzo al recibir una vivienda social en Estación Atamisqui. ‘Tener esta casa es mucho para mí -dijo emocionada- es un regalo maravilloso. Le agradezco a la Dra. Claudia de Zamora por haberme brindado este hogar que es lo mejor que puedo tener. Tuve que atravesar muchas situaciones difíciles y dolorosas pero ahora tengo mi casa y sé que cuento con el apoyo del comisionado Bichi Herrera y de la gobernadora. Mis hijos se sienten orgullosos de vivir aquí, es una bendición. Este programa es una gran alegría y lo mejor que la Dra. Claudia de Zamora ha podido hacer por todos los necesitados’. Mabel Galeano del paraje El Peral, luego de poseer la llave de núcleo habitacional, compungida por la situación afirmó: ‘Me siento emocionada, nunca había pensado que podíamos tener una casa digna como las del programa. Es como un sueño hecho realidad sobre todo porque es algo que les voy a dejar a mis hijos y porque en la actualidad les puedo brindar un mejor lugar a mi tía de 95 años y a mi mamá de 85 años. Ahora todo va a ser diferente, esto es un sueño hecho realidad, aún no lo puedo creer’.