Fotos Sector El Alto superó por 2 a 0 a Argentino y es escolta en la zona 4 del Federal C

13/02/2017 -

Las Termas, Río Hondo (C) Sector el Alto venció ayer por 2 a 0 a Argentino, y de esta forma se recuperó de la derrota de la primera fecha en manos de La Costanera, para colocarse ahora en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la zona 4 del Torneo Federal C, que organiza el Consejo Federal de AFA. El partido fue de un discreto nivel técnico, muy intenso donde la "Marea Roja" pegó en los momentos precisos del cotejo que se jugó ante una buena concurrencia de público en la cancha del club 25 de Mayo de Las Termas. El encuentro correspondió a la segunda fecha de la zona 4 de la región Centro del Torneo Federal C que organiza el Consejo Federal de AFA. En la primera etapa, jugó mejor Sector El Alto, ocupando bien los espacios ante un Argentino que le costó demasiado hacer pie en el cotejo. Los goles Los goles fueron marcados por el "Gaucho" Isaías González a los 18 minutos, de penal, y a los 26’, ambos de la etapa inicial. En el complemento Argentino se adelantó varios metros en el terreno de juego, con la intención de descontar y después empatar, pero se encontró con la seguridad del arquero David Orellana, que controló todas las pelotas que le tiraron. En la próxima fecha, la tercera y última de la primera rueda, se enfrentarán Sector el Alto con General Lavalle de Catamarca y Argentino con La Costanera.