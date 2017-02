Fotos Coinor consiguió su primer punto

13/02/2017 -

FRÍAS, Choya (C) En su cancha, el Club Social y Deportivo Coinor empató ayer 1 a 1 con uno de los punteros de la zona 3 del Torneo Federal C, San Martín, de la ciudad de Recreo Catamarca. Desde el primer minuto el visitante mostró intención de ponerse rápido en ventaja en el marcador y aprovechando la falta de coordinación de la defensa de los gringos se arrimaba al arco. Es así como a los 11 minutos, a través de un tiro libre frontal al arco en el borde del área grande, que capitalizó muy bien San Martín con un remate potente al palo derecho del arquero, el conjunto catamarqueño se puso arriba en el marcador, gracias a la conquista de Cristian Villarroel. Los gringos acusaron el golpe tempranero de ir perdiendo y les costó encontrar espacios para lograr la igualdad. Así y todo, tuvo dos situaciones claras de gol en la cabeza de Franco Cardozo. En el segundo tiempo Coinor sabía que debía anotar lo antes posible y sería la pelota parada nuevamente la herramienta más efectiva para llegar al gol. El tiro libre desde el ataque derecho fue ejecutado por Matías Pérez, los centrales catamarqueños dudan entre ellos y Hugo Coronel aprovechó para meterla de cabeza adentro del arco para poner el 1 a 1. Desde allí Coinor manejó mejor la pelota en la mitad de la cancha y los desbordes llevaban peligro al visitante. A pesar de haber jugado casi media hora con un hombre de más, por la expulsión del delantero "santo", Peralta, los gringos no pudieron convertir hasta que a los 37’ su defensor, Rodrigo Ávila, también se fue a las duchas. Sobre el final, a los 46’, Víctor Bustos, dejó al conjunto friense con nueve jugadores porque se fue expulsado. Empató Tráfico En el otro partido de la zona 3, Instituto Tráfico de Frías igualó 0 a 0 ante Obrero de Recreo, en condición de visitante, y se mantuvo como uno de los líderes del grupo. Tráfico y San Martín continúan en la cima, con 4 puntos cada uno, mientras que Coinor y Obrero tienen una unidad.