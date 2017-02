Fotos Avanza el plan de viviendas sociales para erradicar las casas precarias

13/02/2017 -

Los habitantes de Medellín vivieron una jornada de concreciones importantes para esa comunidad, como es la entrega de viviendas sociales. Los nuevos hogares reemplazarán los ranchos y construcciones precarias y mejorarán la calidad de vida de los beneficiarios. Estos retribuyeron con agradecimientos a la gobernadora Claudia de Zamora y al senador Gerardo Zamora, por llevar una solución habitacional para los más necesitados. Fue así como los vecinos dejaron sentidos testimonios del notable cambio que experimentarán en sus vidas a partir de contar con una casa digna, reflejaron. La beneficiaria Isabel Ledesma expresó su agradecimiento por tener una nueva vivienda social: "La casa en la que vivía no estaba tan bien edificada y con el tornado se me ha volado el techo, pero ahora gracias a Dios tengo una vivienda, en donde puedo decir que puedo vivir bien. Le agradezco a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora por todo eso. Es un sueño que se me cumple para mi familia y para mí". Gladys Aguirre, vecina de la localidad de Medellín, manifestó: "Yo vivo desde chiquita aquí en Medellín, después vino un tornado que me destrozo los techos. Ahora ya tengo esta vivienda hermosa y voy a vivir mejor gracias al Gobierno de la provincia, ya que siempre soñé tener algo así con un baño instalado que nunca tenía. Le doy las gracias a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, por mi casa y por todas las casas que está haciendo para la gente que necesita. Muchísimas gracias". Mirta Ríos agradeció al Gobierno provincial por ser parte del programa de erradicación de viviendas ranchos y precarias y contó: "Vivíamos en una casita de rancho y ahora gracias a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y al comisionado municipal Julio Abdala, se me cumple un sueño. Hace mucho yo quería tener esta casita, porque tenía muchos hijos y no me alcanzaba la plata. Hoy en día no se hace una casa muy fácilmente. Estoy muy agradecida". Marisa Coronel fue otra adjudicataria que dijo: "Vivía en una casa prestada. Ahora ya tenemos una vivienda propia. Tuvimos un gran problema como el tornado que fue en el 2005, cuando se nos voló el techo y la casa. Ahora voy a vivir mejor en esta nueva vivienda ya que tenemos baño instalado y piso. Estoy agradecida a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora porque lo que hace por la gente es un sueño que se me cumple, porque tengo mi casita propia ya que yo sola no lo podía hacer". Otras de las familias beneficiadas de Medellín fue la de Dahiana Ferreyra, quien con alegría, señaló: "Vivía en la casa de mis abuelos, con mi compañero y mis hijos. Ahora gracias a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora y al comisionado municipal Julio Abdala tengo mi casita, donde vamos a vivir bien cómodos. Gracias por todo lo que me ha dado para que pueda tener mi casa propia. Estoy muy contenta y agradecida a la gobernadora, por esta vivienda que nos ha dado. Muy feliz de tener algo propio". Guillermo Ramírez destacó la participación activa del Gobierno para con las personas más vulnerables del territorio santiagueño. "Un rancho era mi casa y pasaba por varios problemas, como cambios de tiempo, con mucho viento, donde nos entraban las cucarachas, las vinchucas. Ahora voy a vivir mejor con esta vivienda para toda la vida. Desde ya muchísimas gracias a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, por lo que da al pueblo entero. Es un sueño que se me cumple para mí, y me siento muy bien con esto". Noelia Silva enfatizó contenta: "Antes no teníamos a donde estar. Ahora gracias a la gobernadora Dra. Claudia de Zamora tengo un lugar para mis hijos, donde pueden disfrutar de todo. Le agradezco mucho a ella. La verdad estoy muy contenta porque tengo todo esto. Es un sueño que se me ha cumplido".