Rojas se realizará la revisación médica de rigor

13/02/2017 -

El mediocampista Ariel Rojas se realizará hoy la revisión médica y de no mediar inconvenientes firmará luego un contrato de dos años y medio con River Plate para transformarse en el segundo refuerzo del club "millonario".

De esa manera, el "Chino" sellará su regreso a River luego de su paso por Cruz Azul de México y engrosará la lista de incorporaciones de Marcelo Gallardo, quien ya contaba con Carlos Auzqui y quien vio diluirse las chances de incorporar a Enzo Pérez y, de momento, a Emiliano Rigoni.

Rojas, quien ganó cinco títulos con la entidad de Núñez, se marchó de River en condición de libre a mediados de 2015, antes de disputar la semifinal de la Copa Libertadores que finalmente ganó el elenco del "Muñeco".

Según se estima, el martes el ex jugador de Vélez Sarsfield y Godoy Cruz se sumará a los entrenamientos junto al resto de un plantel que disfrutó de un fin de semana libre y que hoy volverá a trabajar, con vistas al demorado reinicio del campeonato doméstico, y a la participación en la Copa Libertadores.

"Resigné dinero para venir. No me llevo ni un peso de lo que me quedaba por cobrar (en Cruz Azul), pero vuelvo con más experiencia a uno de los equipos más grandes del mundo", resaltó el bonaerense de 31 años el pasado viernes, cuando se confirmó su regreso.

Y al recordar la manera en que se fue del club de Núñez, Rojas reconoció que se siente arrepentido.

"Hay muchas maneras de irse, pero aquélla no fue la mejor. Hubo manejos que van a quedar claros cuando vuelva y pueda hablar con todos ellos. Recién ahí me enteraré de cosas que no quedaron bien. Lamento que se haya dado así y me arrepiento de cómo me fui, pero igualmente siempre manifesté que la CD se manejó con mucho respeto pese a no estar de acuerdo", explicó el volante.