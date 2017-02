Pérez habló sobres los errores: "Es mejor que pase ahora"

13/02/2017 -

No fue un buen partido de Boca, eso está claro. Cayó 3 a 1 sin atenuantes ante Aldosivi, en otro amisto de pretemporada, y dejó a Guillermo Barros Schelorro con tarea para explicarle a sus muchachos qué fue lo que hicieron mal.

"El segundo tiempo es lo que tenemos que corregir. Es mejor que pase ahora, pero igual no tienen que pasar. Sirve para prepararse, el torneo va a ser lo mismo. No lo tenemos que cometer, pero lo cometimos", fue la respuesta de Pablo Pérez.

Darío Franco reclamó por la roja al volante del "Xeneize" cerca del final y ahí se dio un intercambio de palabras.

"Claro que me molesta. Él tiene que dirigir su equipo y no tiene que pedir cosas. No me sorprendió", trató de dejar en claro su punto de vista.