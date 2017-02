Oscar Córdoba pide "bancar" al juvenil arquero Axel Werner

13/02/2017 -

Oscar Córdoba es uno de los grandes arqueros de la historia de Boca Juniors, múltiple campeón en la era de Carlos Bianchi. Hoy está en Colombia y siempre habla de la actualidad del club de la Ribera. Hace unos días había dicho que el arquero xeneize tenía que "ser Armani porque lo que hizo en Atlético Nacional en este año pasado fue espectacular. Ya se ha comido goles y no tiene que pasar por esta experiencia en el club".

Y ahora, después del error de Werner contra Aldosivi, dejó en claro que para él hay que bancar al pibe ex Rafaela: "Ya estamos jugados y hay que bancarlo. Ojalá que sean pocos los goles que se coma y que no sean importantes". Detrás de Werner está el juvenil Agustín Rossi, que llegó procedente de Defensa y Justicia. Guillermo Sara está lesionado y no se pudo contratar a Agustín Marchesín ni a Mariano Andújar. Y como el ex Atlético Rafaela no muestra seguridad, surgen las dudas de cara al torneo que se reanuda el mes que viene.

Oscar Córdoba contó en Radio Rivadavia que "yo me acuerdo que me comí un gol contra Argentinos y uno en contra de Palermo, los dos en el mismo juego (un 23 de agosto del 98, 2 a 2 vs. el Bicho). Y antes del partido siguiente, lo primero que dijo Bianchi es "ataja Córdoba".

Él quería a Armani, pero ya no hay chances, aunque dejó en claro que "con la chequera que tiene Boca, hay que romper el chanchito con un arquero y va a llegar la tranquilidad. Hay que romper y traer a uno de experiencia para estar tranquilos".

Empate en reserva

La Reserva sigue preparándose para retomar la competencia oficial al mejor nivel. En esa línea, el sábado recibió a Estudiantes en el complejo Pedro Pompilio y el amistoso terminó igualado sin goles.