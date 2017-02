Sin descanso, el Gaucho se prepara para la revancha

13/02/2017 -

Luego de la derrota (0-1) del pasado sábado en Río Cuarto en el partido de ida, el plantel "gaucho" no tuvo descanso y ayer ya hizo su primer entrenamiento de cara al partido revancha ante Estudiantes, por la segunda fase de la Copa Argentina.

El encuentro de vuelta se disputará mañana desde las 22 en el barrio Rivadavia, y el ganador de la serie pasará a la fase final en busca de los 32avos.

En ese sentido, Güemes practicó ayer en su campo de juego donde los futbolistas que tuvieron minutos de juego ante el Celeste realizaron trabajos livianos de regeneración, mientras que el resto hizo trabajos específicos.

Hugo Yocca

Luego de la práctica en el dialogo con EL LIBERAL el defensor Hugo Yocca confió en poder dar vuelta la serie en su cancha.

"La serie está abierta. Allá jugamos un buen partido. En el primer tiempo ellos tuvieron la jugada del gol y no mucho más. Nosotros tuvimos chances, pero no pudimos concretar. En el segundo tiempo cuando estábamos jugando mejor y nos acercábamos al empate, nos convirtieron el segundo. Metiendo desde el primer minuto, podemos dar vuelta la serie", confió el ex Alumni de Villa María.

Para Pigu, Estudiantes vendrá con esquema defensivos y por ello prefiere jugar con intensidad, pero conservando la calma.

"Tuve la suerte de enfrentarlo de visitante. Ellos suelen replegarse para salir de contra. Nosotros debemos apretar los dientes y salir con mucha intensidad", analizó.

"Debemos demostrar carácter y juego más que nada. Los minutos van a pasar y la gente puede llegar a impacientarse, y ahí, nosotros debemos estar tranquilos. Tenemos todo para conseguir la victoria, pero con tranquilidad y esperando para ver cómo se da el partido", añadió.