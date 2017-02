"Hay jugadores que no cobran hace cinco meses"

13/02/2017 -

El entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Lucas Bernardi, afirmó que ‘hay jugadores que no cobran hace cuatro o cinco meses, es su momento para reclamar’, al referirse a la crítica situación económica del fútbol argentino que podría encontrar una solución con los nuevos contratos televisivos.

El ex volante, de 39 años, se mostró preocupado por que los ‘jugadores argentinos están perdiendo mucha técnica’, a lo que aseveró: ‘nos han pasado otros países de la región’, en alusión posiblemente a los triunfos chilenos en la Copa América 2015 y la del Centenario el año pasado.

Respecto de su frustrado paso por Arsenal de Sarandí, donde renunció al no revertir el mal momento futbolístico del club, el ex Newell’s Old Boys Rosario, Mónaco y Olympique de Marsella, ambos de Franica, destacó que ‘no fue un error. pero mi forma de pensar no se alineaba con la institución’, manifestó en declaraciones a radio La Red.

Su llegada al ‘Tomba’ se produjo el 23 de diciembre de 2016, luego de haber dirigido en el club que lo vio nacer, Newell’s (2015/16), su malograda experiencia en Arsenal (2016) y desde el 5 de enero está comandando la pretemporada del equipo mendocino, que sumó recientemente al volante Diego Poyet.

También llegó al equipo cuyano el mediocampista Walter Omar Serrano, procedente de Atlético de Rafaela.