13/02/2017 -

Adrián Domenech, autor de un proyecto para la conducción de los seleccionados juveniles argentinos que finalmente fue dejado de lado, consideró que ‘hubiese sido no muy bueno no clasificar (al Mundial Sub 20) y más con todo el contexto que se vive en la AFA’.

‘Estoy contento porque se logró el objetivo de clasificar al Mundial. Es algo ya habitual para el fútbol argentino. Los chicos siguen con su proceso de formación y no hubiese sido bueno interrumpir este período. Esto no nos tiene que confundir con todo lo malo que se está haciendo en la dirigencia. No influyó que no haya un proyecto ni modelo de trabajo’, opinó.

El conductor habló así el día después de la sufrida y casi milagrosa clasificación para el Mundial de Corea que el seleccionado Sub 20 consiguió.

Según Domenech, ‘hubiese sido no muy bueno no clasificar y más con todo el contexto que se vive en AFA. Han cambiado muchas cosas, no sólo en el fútbol, sino en el mundo en general.

Independientemente de esto, el objetivo se alcanzó’. ‘Más allá de que mi proyecto no me incluía a mí en la Sub 20, obviamente que me duele y me pone muy mal que se haya cambiado totalmente de rumbo’.

‘No tiene nada que ver este cuerpo técnico. Esto le hubiese pasado a cualquier técnico que hubiera estado en el lugar de (Claudio) Ubeda. Hubo muy poco tiempo de trabajo. Estos chicos necesitan mucho tiempo para conocerse’, advirtió.