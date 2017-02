"De base hay un desequilibrio emocional, marcado por la inestabilidad"

Fotos LIC. ORTIZ. Perito psicológico forense

13/02/2017 -

El perito psicológico forense, Lic. Hugo Ortiz analizó el perfil de quien se hizo cargo de la muerte de la beba y sostuvo que predominaría en él un desequilibrio emocional, que además se encuentra con algún grado de dificultad para integrarse en la sociedad, y ‘víctima’ de no tener los recursos propios de una maduración que debería existir para una paternidad.

Su opinión: "Hay que conocer la historia de vida, la condición familiar y la posición social del agresor, porque todos esos aspectos hacen a la personalidad. En este caso llama la atención que se trata de padres jóvenes, por lo que el caso tiene una relación la prematuridad psicosexual de los menores que terminan en una maternidad y paternidad temprana para lo cual no están preparados.

No necesariamente una persona que llega a esta situación tiene una personalidad típica de un asesino, ya que muchas veces se trata de personas impulsivas con algún grado de dificultad para integrarse en la sociedad, y sobre todo, al ser menores de edad y no tener los recursos propios de una maduración que debería existir para una paternidad, terminan desbordados por situaciones de vida que tienen que ver con la familia. Por eso aclaro que cuando ocurren estos casos no necesariamente se habla de personas con un perfil asesino. Pero sí puede estar jugando un factor psicopatológico.

Después, puede haber otros factores como la droga y el alcohol que pueden influir, y condicionan una conducta o una reacción de este tipo.

Pero sin duda, de base a un desequilibrio emocional, marcado por la inestabilidad, lo que lleva a un desborde psíquico. No es lo mismo un homicidio de esta naturaleza en adultos, que en un adolescente, porque obviamente hay una estructuración de la personalidad que todavía no termina de definirse. Por eso, hoy, una de las características más acertada es la inestabilidad emocional, que por supuesto lleva a que el chico esté más propenso a desbordarse en estas situaciones.

En un chico que comete este tipo de ataque no se puede dejar de lado la condición de adolescente porque es el contexto que muchas veces condiciona la conducta del agresor, en cualquier tipo de situación.

Preocupa y llama la atención que en los últimos años muchas de las víctimas o victimarios de este tipo de casos sean los menores y adolescentes".