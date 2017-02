Sanz contó que el Presidente le pidió "misiones especiales"

Fotos AYUDA "Soy un colaborador permanente todoterreno", se definió Sanz.

El dirigente radical Ernesto Sanz dijo que el presidente Mauricio Macri le pidió "muchas misiones especiales" y sostuvo que algunas "fueron leyes, otras con el mundo empresario o sindical", mientras advirtió que en Cambiemos "la UCR tiene territorialidad, el PRO a Macri y Carrió lo mediático".

"Soy un colaborador permanente todoterreno", sostuvo el cofundador de Cambiemos, ex precandidato presidencial, ex senador y ex jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en una entrevista publicada por el diario Clarín.

Sanz explicó, en ese sentido, que "con mis años de experiencia y las relaciones que uno ha cultivado me permiten hoy sin la urgencia o responsabilidad de un ministro sentarme en muchas mesas a ayudar al gobierno a avanzar en su gestión".

"Muchas, y me sentí feliz de hacerlas", respondió el dirigente al ser consultado sobre si el jefe de Estado le encargó ‘misiones’.

Sanz afirmó que "hay que salir a apuntalar, convencer, muchas fueron leyes, otras con el mundo empresario o sindical. No quiero dar un ejemplo concreto".

Por otra parte, manifestó que Martín Lousteau y Facundo Manes "son protagonistas electorales por ahora" en su partido.

"Los liderazgos no se construyen de un día para el otro.

Tienen que tener volumen, emocionalidad. Vienen de abajo, no hay que buscarlos en televisión", expresó. El ex senador sostuvo que ‘podría ver en 2019 a (José Manuel) Corral gobernando Santa Fe, a (Ramón) Mestre en Córdoba, a (Gerardo) Morales reeligiendo en Jujuy, pero no trabajo para eso". Sanz, por otra parte, afirmó que en Cambiemos "cada uno influye de acuerdo a su potencialidad’ y sostuvo que Carrió ‘tiene su activo en su personalidad y su posicionamiento mediático y bien que lo hace. Nosotros tenemos territorialidad y bien que lo explotamos. El PRO tiene a Macri".

"La vida vuelve a poner al radicalismo en un protagonismo trascendente. En la democracia apareció un virus que la devalúa, el populismo, y la UCR es el garante de lo contrario: la república’, afirmó.