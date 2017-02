Retomar la actividad física

13/02/2017 -

Luego de un período de descanso es frecuente que se haya suspendido total o parcialmente la actividad física. Aquí algunas recomendaciones saludables. Es aconsejable primero que nada hacer una consulta a su médico de cabecera, quien será el encargado de supervisar su estado general, y realizará en caso que lo considere los estudios complementarios tendientes a valorar su aparato cardiovascular con el objeto de certificar su aptitud para un determinado ejercicio. En dicha evaluación no se puede pasar por alto el estado nutricional, así como el tipo de alimentación que recibe, ya que ésta puede no ser totalmente compatible con la actividad que va a emprender y por tanto ser carente de los nutrientes necesarios para el adecuado aprovechamiento del entreno, así también como evitar accidentes por falta de fuentes de energía. Se debe considerar que su cuerpo sufrió desentreno en los meses inactivo, por lo cual no podrá realizar inicialmente las mismas rutinas que cuando suspendió, lo aconsejable es asesorarse con personal capacitado en preparación física, para establecer un plan de trabajo adecuado a su estado actual. En los días cálidos, que para nuestra provincia se presentan desde antes de la primavera, hacer ejercicio conlleva un aumento del trabajo del organismo por mantener la temperatura corporal; si además de la temperatura también hay elevada humedad ambiente, no se produce el principal mecanismo de "enfriamiento", que es la evaporación de la sudoración, observando el "goteo" del sudor. Esto se presenta a partir de 40% de humedad aproximadamente aunque no es el único factor causal. Es un hábito muy peligroso, sin ningún resultado en lo práctico el hecho de usar cubiertas plásticas para correr con la creencia que mayor sudoración favorece la pérdida de peso, lo que logran es justamente aumentar la temperatura corporal, e incrementar la humedad de su "microclima", totalmente antifisiológico, con mayor riesgo de deshidratación y golpe de calor. Como recomendaciones, no ejercitarse en ayunas, no alimentarse 1 a 2 hs antes de salir, evaluar condiciones ambientales antes de salir, evitar temperaturas mayores a los 30 grados y humedad mayor a 40%, hidratarse con agua desde 1 hora antes de salir más o menos 300cc, luego durante el ejercicio 250 a 300cc de una bebida deportiva cada 20 minutos de ejercicio, al finalizar bebidas deportiva 500cc a 1000cc hasta lograr diuresis de color claro.