Denunció que su hija de 17 años la maltrata

13/02/2017 -

Una mujer protagonizó un incidente en la Comisaría del Menor y la Mujer al denunciar que su hija la golpea y en tal sentido exigió que alguien se haga cargo de la adolescente.

Ayer a la madrugada, la mujer irrumpió con su hija.

"Quiero que alguien se haga cargo de mi hija; esta chica me golpea. Me tiene cansada. Tengo otros hijos que debo atender", gritó.

Atónitas, las policías intentaron calmarla, pero ella perseveró en su cometido.

"No puede tratarme así. Sale y no vuelve; no me respeta y me golpea", ahondó.

Sí, pero no

Aunque entendible su posición, la mujer no podría pretender tener la razón.

Gran esfuerzo les demandó a las autoridades convencerla que ella y tan solo ella es la madre.

También que la joven obviamente es hija suya y que si amagaba desentenderse de ella, la Justicia no tendría otra salida que detenerla por abandonarla.

Finalmente, volvió al hogar y adelantó que buscará el mismo cometido, pero a través de un proceso en los tribunales de Familia.