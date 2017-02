Fotos Dos temas de Gonzalo son banda sonora de un filme

13/02/2017 -

Más allá de las influencias musicales que hacías referencia, ¿vives y sientes el folclore? Hay algo que sucede cuando canto folclore, me expreso de una manera muy potente porque es algo que está en la sangre. Está en los genes culturales más profundos. Entonces, cuando uno lo interpreta creo que tiene ese peso. Estoy feliz por todo lo bien que me va. Pude tocar con ‘Peteco’ Carabajal cuando estuvo en México. Pude compartir con Abel Pintos y sus productores, abrir un show que dio Tonolec en el Centro Nacional de las Artes de México, conocer y compartir veladas musicales con gente que admiro muchísimo musicalmente como Loli Molina y Lucio Mantel. ¿Cuánta es tu responsabilidad, en ese sentido, de ser portador de ese ADN cultural? Uno carga con una responsabilidad enorme a la hora de transmitir esto. En mi caso, yo dejo que suceda, porque sucede naturalmente. No es algo que uno lo mienta o lo actúe. Yo, expreso todo lo que aprendí de chiquito en materia folclórica. Cuando hago folclore no hago nada diferente que hacía y hago con mis amigos y mi familia en el patio o en un encuentro. La música de Santiago del Estero forma parte de la expresión de la cultura. El atractivo cultural más fuerte que tenemos es la música. Cuánta gente, de todas partes del mundo, viene por la música que es la expresión más potente de la cultura santiagueña. ¿Cómo vives esa apertura que encontraste en México para manifestar tu arte? México es muy generoso. Es un lugar que responde, que te da un espacio. La gente te presta atención. La cuestión es que yo no paro nunca. Hace poco eligieron dos canciones mía para la película mejicana ‘Así los quería encontrar’. También fui invitado por Ximena Sariñana a participar musicalmente con una canción propia en una obra teatral que ella musicalizó (After) y también trabaja mi hermano (Ignacio, actor).