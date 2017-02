El corazón de Ailén Bechara ya está ocupado

13/02/2017 -

Ailén Bechara está de novia desde hace cinco meses con Agustín Jiménez, un representante de futbolistas que logró conquistar su corazón. "Nos conocimos por un amigo en común, que me decía, ‘Loca, tengo un amigo para presentarte’. Pero yo no le daba bola porque todo el tiempo todo el mundo te dice que tiene alguien para vos. No le daba importancia, pero él me insistía, me mandaba fotos y me ganó por cansancia. ‘Mirá qué guapo’, pensaba. Me pidió permiso para pasarle mi número y empezamos a chatear", contó Ailén a Pronto.