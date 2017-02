Fotos "En México me piden que cante chacareras"

13/02/2017 -

Gonzalo Tahhan, músico santiagueño radicado actualmente en México, volvió a su tierra natal para ofrecer su canto en diversos escenarios, particularmente en el reciente Festival Nacional de La Salamanca 2017. Intérprete del folclore en sus orígenes, Tahhan no olvida esos inicios, pero profundiza en ritmos como el tango, jazz, funky y flamenco. "Volver al pago, y el contacto con la familia y los amigos es una alegría enorme. Había como una necesidad", destacó a EL LIBERAL. ¿Cómo vives esta vuelta al pago? Volver y tocar en mi tierra me genera una enorme expectativa de que se plasme en lo que creo que he crecido musicalmente y como persona. Siempre recalco esto. ¿Cómo armaste tu repertorio para tocar en escenarios de tu país? Mi repertorio es bastante ecléctico. De todos modos, la verdad, cada vez más estoy trabajando más con mis canciones que tienen un pie en el pop y con muchas influencias cosas que nutren mi música, sin olvidar mi raíz porque el folclore es algo que me ha acompañado toda la vida, incluso en México donde sigo trabajando con lo folclórico. En México me piden chacareras. ¿Cuánto es el desafío de interpretar chacarera en un país con una idiosincrasia distinta? La idiosincrasia tiene mucha diferencia, pero también muchos puntos en común, desde la rítmica, hablando desde lo musical. Y, además, es muy claro que el mejicano comparte muchas cosas de cierta sencillez y sensibilidad ante la obra folclórica santiagueña. Como es una expresión folclórica llama la atención y es valorada por lo que es, la expresión viva de un cultura.