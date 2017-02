Fotos No va más: Agustina Kämpfer confirmó su separación definitiva de Jorge Rial

13/02/2017 -

Jorge Rial vive una nueva etapa de soltería. El conductor de "Intrusos" (América, a las 13.30) se separó definitivamente de Agustina Kämpfer. Y fue la periodista quien lo confirmó en diálogo con el portal de espectáculos Ciudad.com. A fines de abril del año pasado, la relación ya había tenido un cortocircuito. Rial se había enfocado en la preparación para la operación de su hija Morena (se sometió a un bypass gástrico) y había descuidado el noviazgo. Pero en septiembre la pareja confirmó su reconciliación. Esta vez, sin embargo, parece que la ruptura es definitiva. "Nos separamos a fin de año, cada uno pasó las fiestas por su lado y después yo viajé a India. Nos tomamos todo este tiempo para madurar la situación antes de hacerlo público para cuidarnos mutuamente", explicó Kämpfer, a quien se la había visto sola o con amigas en los últimos eventos a los que había asistido. Para la periodista, los primeros meses del verano aportaron calma a la separación y hoy se siente lista para hacerla pública. "Mucha gente nos pregunta, porque quiere vernos bien. Nosotros nos queremos mucho y estamos como tenemos que estar", sostuvo la panelista de "Cortá por Lozano" (Telefé, en Santiago del Estero Canal 7). De todos modos, reconoció: "Hicimos una apuesta afectiva enorme cuando volvimos a estar juntos y nos duele no haber estado a la altura del amor que sentimos". Por el momento, Jorge Rial no ha brindado su opinión acerca de su segunda ruptura (la definitiva, según afirman) con Agustina. Cabe recordar que el periodista de Espectáculo, antes de estar en pareja con su colega, había tenido un romance con la modelo cordobesa Mariana "Loly" Antoniale. En otros momentos de la relación entre los periodistas, Rail supo contar: "Con Agustina tenemos una muy buena relación, nos queremos mucho. De hecho, estuvo al lado mío en estos estudios (fue cuando lo internaron para realizarse unos estudios médicos). Quien me presionó mucho para que me hiciera esos estudios fue ella". Así se manifestaba, en otro instante de su vida, Rial en una entrevista con Desayuno Americano. "Miedoso, medio torpe" Cuando Pamela David, conductora de "Desayuno Americano", le preguntó en aquél momento si le tenía miedo a una mujer que realmente lo quiere, el presentador televisivo contestó: "Me quiere bien, es linda y además es inteligente. Es un combo jodido para un hombre. No le tengo miedo, pero reconozco que soy miedoso con los sentimientos. Soy valiente en un montón de cosas, pero con los sentimientos soy medio torpe". También se había referido a su estado de salud. "Estoy perfecto físicamente, pero vengo de mucho trajín. Estoy grande ya (...). Tengo que bajar el nivel porque estoy con un estrés grande", supo revelarle Rial a Pamela.