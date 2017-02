Stuka, sin pelos en la lengua: "El ‘Indio’ Solari es un hijo de mil pu..."

13/02/2017 -

Stuka, guitarrista y compositor de "Los Violadores", una entrevista con ultrabrit.com, criticó al "Indio" Solari. "Yo veo a músicos como el Indio Solari, con quien tengo un problema personal, que está poniendo la jeta como la cara del rock argentino mientras está transando con un gobierno que, más allá de que sea bueno o malo, sabemos que no va a solucionar un carajo. Entonces vos sos un hijo de puta que le está mintiendo a la gente o sos un pelotudo que te estás creyendo un verso. De cualquiera de las dos maneras ¡no servís, nene!", resaltó.

"El Indio es un hijo de mil pu.... En un recital en Córdoba le empezaron a tirar cosas y el tipo dijo ‘¿Quiénes creen que somos? ¿Los Violadores?’. Si cuando comienzan las balas vas a poner a tus colegas en el frente, sos un hijo de re mil pu...Esa no se la voy a perdonar nunca", advirtió Stuka.

¿Y por qué decís que el Indio transa con el gobierno?

"Por todos los recitales que hace cuando va a tocar a esos pueblos. Él mismo dice que es K así que está apoyando una gran mentira. La gran mentira no pasa por ser K o no K, cualquier gobierno en sí es una mentira. Vos no podés ser roquero y apoyar. Se perdió esa cosa pura del rock de estar en la vereda de enfrente".

Explicó que "transar con el poder" es "renunciar a tu libertad. Siempre hay cosas para criticarle a un gobierno".