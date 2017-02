La AFI desmintió de nuevo que haya filtrado las escuchas a medios

Fotos ARRIBAS. Titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

14/02/2017 -

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvió a desmentir ‘en forma categórica’ las acusaciones en contra del organismo del Estado por la supuesta ‘difusión pública de comunicaciones telefónicas’ vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex funcionario Oscar Parrilli.

‘El organismo rechaza en forma categórica cualquier vinculación con la difusión pública de comunicaciones telefónicas incluidas en la Causa Nº 481/2016 caratulada ‘N.N. s/ Abuso de autoridad y otro’, indicó la AFI en un comunicado al que tuvo acceso DyN.

La AFI señaló que ‘como consecuencia de la divulgación a través de medios de comunicación de diversos audios y transcripciones de comunicaciones telefónicas que habría mantenido el ex director de esta Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, con distintos ex funcionarios nacionales entre los que se encontraba la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, este organismo se ve en la obligación de volver a negar terminantemente cualquier participación en forma directa e indirecta en su difusión pública’.

‘Por tal motivo, la Agencia rechaza nuevamente y de forma rotunda las falsas imputaciones que se han formulado en tal sentido’, sostuvo el texto.