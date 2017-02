Cambiemos avanzó con reforma al sistema ART y se votará en Diputados

Fotos DICTAMEN. El proyecto obtuvo las firmas de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo consiguió en plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, las firmas para emitir dictamen a favor del proyecto de reforma de la ley de riesgo de trabajo que quiere llevar al recinto mañana miércoles.

Cambiemos logró dar un paso adelante en la polémica reforma, en un contexto donde la oposición massista mostró divisiones que reflejan también la interna sindical, y hasta el sorpresivo rechazo de su aliada Margarita Stolbizer.

Al cierre del debate, que duró casi tres horas, el dictamen de mayoría ya había conseguido las firmas de 19 diputados; mientras el interbloque que integra el GEN de Stolbizer, el socialismo y Libres del Sur había presentado su propio dictamen en minoría; en tanto, el Frente Para la Victoria-PJ, dos (uno del laborista Héctor Recalde, con modificaciones, y otro del camporista entrerriano Jorge Barreto, de rechazo total); y Néstor Pitrola otro dictamen de minoría de su autoría.

Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (bloque Justicialista), criticó el camino del decreto de necesidad y urgencia, elegido por el gobierno nacional, al sostener que "no ayuda" porque por un lado "pone en demérito el valor del legislador", "no ayuda a los trabajadores" y abre las puertas a las "disputas judiciales en cuanto a su constitucionalidad por tratarse de un decreto y no una ley".

En tanto, su par de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el macrista Luciano Laspina, defendió la iniciativa porque aseguro viene "a frenar esta enorme litigiosidad" existente en la materia y recordó que "sólo en febrero en Rosario se iniciaron 400 expediente por accidentes laborales".

A ese argumento se sumó el macrista Eduardo Amadeo, quien indicó que "en los últimos doce años la litigiosidad aumentó el 2600 por ciento" y se pasó "de 3 mil a 126 mil juicios anuales".