Vidal: "Ni pienso en ser candidata a presidente, es una prohibición que me hice"

Fotos ACTIVIDAD. Vidal visitó el Centro de Desarrollo Infanto-Familiar "Abriendo Alas" de Bella Vista, partido de San Miguel.

14/02/2017 -

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no descartó buscar la reelección en la Provincia, aunque aclaró que antes verá si se "aprueba" a sí misma en la gestión, antes de tomar una decisión.

"Soy más del estilo Mostaza Merlo, del ‘paso a paso’. Me gustaría en tres años ver si me apruebo a mí misma. No pienso en cuatro años más en la Provincia si no tuviera nada para ofrecerle", aseguró Vidal el programa "Debo decir", de América TV.

Y consultada sobre su futuro político, aseguró: "Ni pienso en ser candidata a presidente, no lo pienso y te diría es una prohibición que me hice a mí misma porque me haría una mala gobernadora".

María Eugenia Vidal también defendió a Mauricio Macri por el polémico acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo Argentino, perteneciente a la familia Macri, para el pago de una millonaria deuda y advirtió que el kirchnerismo "no quiso o no pudo administrar esa negociación". "Confío en Macri", dijo y sumó: "Pongo las manos en el fuego por Mauricio".

El tema "lo va a definir un juez porque es una quiebra", destacó. Asimismo, sostuvo que "una fiscal opinó, un juez lo va a definir, la Oficina Anticorrupción está definiendo" una postura en el tema, remarcó, por lo que "todo parece encaminado a que la Justicia" se exprese al respecto.

Finalmente, destacó que entre el 2003 y el 2015, cuando gobernó el kirchnerismo, "no pagó nadie nada" de las deudas que muchas empresas tenían con el Estado, incluido el Correo.

Por otra parte, respecto a las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, afirmó respecto a la posibilidad de que la actual diputada y socia de Cambiemos, Elisa Carrió, vaya por ese distrito: "No descarto ni confirmo a Lilita".

Por otra parte, la gobernadora bonaerense visitó el Centro de Desarrollo Infanto-Familiar "Abriendo Alas" de Bella Vista, partido de San Miguel, "que recibe a más de un centenar de niños y sus familias para promover la equidad de oportunidades y colaborar en el desarrollo integral de los chicos".

Junto al ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre; el intendente local, Jaime Méndez y la coordinadora del Centro, Amalia Méndez, Vidal "recorrió las aulas donde desarrollan las tareas los docentes y coordinadores a través de la estimulación, la nutrición, el afecto y el acompañamiento", se informó en un comunicado.