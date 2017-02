El Ferroviario retorna hoy a los entrenamientos

Fotos VUELTA Central Córdoba iniciará hoy una nueva semana de trabajo de una extensa pretemporada. La cita será a las 8.30 en el estadio Alfredo Terrera

14/02/2017 -

El plantel de Central Córdoba se reunirá hoy por la mañana en el estadio Alfredo Terrera para iniciar una nueva semana de entrenamientos, previos al reinicio de la actividades en el torneo de la Primera B Nacional. El grupo conducido por el entrenador Gustavo Coleoni volverá a verse las caras después de la derrota del último domingo, en el encuentro amistoso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esta nueva sesión seguramente será ocupada para corregir los errores cometidos en el amistoso ante el "Lobo", donde se mostraron algunos desacoples en el funcionamiento.

Además será clave para ir recuperando a los futbolistas que presentan diferentes lesiones. En esa situación se encuentran el defensor Gabriel Zuvinikar, el lateral Hugo Vera Oviedo, el mediocampista Israel Coll y el centro delantero Pablo Vílchez.

Cabe recordar que el volante de creación Mauro Barraza será baja por al menos 6 meses tras la rotura parcial de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Silvio Iuvalé trabajará al lado del grupo.

Por otra parte, el volante ferroviario Martín Zapata, uno de los hombres clave en este nuevo Central Córdoba del "Sapito" Coleoni, días atrás se refirió a las continuas lesiones que está sufriendo el plantel, pero no las relacionó con las cargas físicas."Estamos bien, trabajando normal. A veces la mala suerte hace que sufras varias lesiones. No creo que tenga que ver con las cargas de trabajo. Lo de Mauro (Barraza), por ejemplo, fue una desgracia", señaló el ex Independiente.

Sobre su rol en la cancha explicó: "El técnico siempre nos pide que uno de los dos cinco se suelte. Yo tengo un poco más de características de eso y me gusta también. Entonces trato de soltarme y llegar porque me gusta llegar al área. Es una de las cosas que le gusta a este técnico y a mí me es favorable".