Berlocq se las verá con Josef Kovalik

Fotos A GANAR Carlos Berlocq es una de las cartas principales que tendrá la legión argentina en este certamen que tiene como máximo favorito a Nishikori.

14/02/2017 -

El "Gladiador" Carlos Berlocq enfrentará hoy al eslovaco Josef Kovalik por la ronda inicial del Argentina Open, en el partido que dará comienzo a la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que tendrá la presentación de otros seis tenistas argentinos.

La programación para la jornada de hoy es la siguiente.

En la cancha central Guillermo Vilas, a las 13.55 juagrán: Carlos Berlocq (Argentina) vs. Josef Kovalik (Eslovaquia).

A continuación lo harán Guido Pella (Argentina) vs. Albert Ramos (España).

No antes de las 18.45 se verán las caras Fabio Fognini (Italia) vs. Tommy Robredo (España); y a continuación chocarán los argentinos Diego Schwartzman y Facundo Bagnis, en un duelo que promete.

En la cancha Nº2: a las 13.45 jugarán: Alexandr Dolgopolov (Ucrania) vs. Janko Tipsarevic (Serbia); Guido Andreozzi (Argentina) vs. Renzo Olivo (Argentina); Paolo Lorenzi (Italia) vs. Gerard Melzer (Austria); Horacio Zeballos (Argentina) vs. Joao Sousa (Portugal).

En la cancha Nº 3: a las 13.45 jugarán: Rogério Dutra Silva (Brasil) vs. Alessandro Giannessi (Italia); Víctor Estrella (República Dominicana) vs. Thiago Monteiro (Brasil).

Andreozzi

El tenista argentino Guido Andreozzi se clasificó ayer para el cuadro principal del Argentina Open tras superar al tandilense Máximo González por 6/0 y 6/4, y jugará por segunda vez en su carrera el ATP porteño que se desarrolla en cada febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Andreozzi, de 25 años y ubicado en el puesto 142 del ranking, superó a "Machi" González (146) en una hora y 34 minutos en la cancha central Guillermo Vilas del estadio ubicado en Palermo, en un partido que sufrió tres interrupciones, dos por lluvia y la otra debido a un corte en el sistema lumínico. Andreozzi, estará hoy de nuevo en la cancha.