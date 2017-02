Fotos OPTIMISTA. El "Mellizo" confía en que su Boca pueda logran un buen funcionamiento. Elogió la calidad y cantidad del plantel que posee.

14/02/2017 -

El entrenador Guillermo Barros Schelotto recordó ayer en medio de las críticas que cuando era dirigido por Carlos Bianchi y Boca Juniors salía campeón invicto, se decía que el equipo "no jugaba bien".

"En Boca siempre está el desafío de ganar; sabes que venís a pelear el torneo y genera eso. Cuando fui jugador salíamos campeones invictos y decían que Boca no jugaba bien. Está esa presión linda que se siente a la hora de trabajar, de salir a la cancha y jugar los partidos", expresó Barros Schelotto.

"El Mellizo" tiene por delante el desafío de reacomodar la formación tras la partida de Carlos Tevez a China y consideró que solamente podrá conseguirlo con un buen trabajo en equipo.

"El plantel no es lo mismo sin Tévez, es un jugador irreemplazable, pero la calidad de los jugadores que tenemos me da esperanza y me hace creer que el equipo puede lograrlo, no un solo jugador. Vamos a tener que ser muy efectivos, sobre todo. Cuando tengamos una situación de gol, habrá que hacerlo", enfatizó.

No obstante, el sábado Aldosivi fue más contundente, pegó en los momentos justos y por eso terminó imponiéndose por 3-1 en Mar del Plata.

"No nos podemos equivocar porque los rivales juegan al error de Boca. Saben que se tienen que defender bien, que vamos a generar algo, pero no nos tienen que agarrar mal parados", remarcó en diálogo con Fox Sports.

Así y todo, dijo que si bien "no hubo 20 llegadas, hubo cuatro o cinco en el primer tiempo", en el que Boca llegó mediante "los volantes, los laterales y disparos desde fuera del área".

"En el segundo tiempo jugamos mal, pero no estoy preocupado porque estos partidos sirven para probar, para ver cosas. Es cierto que es importante ganar porque los triunfos brindan confianza, así como que las cosas cambian al jugar por los puntos", agregó.

En cuanto a la alineación inicial, reconoció que no tiene "definido el equipo todavía" porque "lo van formando las individualidades y todavía falta un mes".

"(Walter) Bou está dejando de ser una promesa, pero hoy por hoy el titular es (Darío) Benedetto. (Rodrigo) Bentancur tiene que terminar de explotar en Boca. (Cristian) Pavón puede jugar en las dos bandas... No tengo definidos a los centrales, y (Jonathan) Silva y (Frank) Fabra son de selección los dos... Peor sería tener que poner a tal y a cual porque no tenés otros", consideró Barros Schelotto.

"El Mellizo" elogió a su vez a los zagueros Santiago Vergini, Fernando Tobio, Juan Manuel Insaurralde y Lisandro Magallán, y preguntó al aire si hay mejores centrales en Argentina.

"Las condiciones las tienen, aunque nuestra forma de jugar a veces los deja expuestos. Tenemos que ser un equipo de fútbol ofensivo sin quedar regalados atrás, y en el torneo lo hicimos muy bien", subrayó.