Para Diego, el torneo aún no arrancará

Fotos DESCONFIANZA. Maradona no le tiene fe a los dirigentes argentinos.

14/02/2017 -

Entre los variados temas que abordó en la nota que publicó ayer el diario Clarín, Diego Armando Maradona descreyó que el fútbol argentino retome sus torneos el próximo 3 de marzo como quedó estipulado luego de un principio de acuerdo dirigencial en el transcurso de la semana pasada.

"Las reuniones que hacen (los directivos) no sirven para nada. Todos están más preocupados en qué beneficio propio pueden obtener en un contrato de TV que en los problemas reales que tiene el fútbol", razonó el ex astro argentino.

"Hay que laburar y el problema es encontrar gente que quiera trabajar. Voy a llevar mi informe a Zúrich y voy a hablar con (Gianni) Infantino (presidente de la Fifa) porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al gobierno le da lo mismo", advirtió.

Reclamo

Maradona le reclamó a la dirigencia futbolística argentina que se saque "la soberbia de encima" y se comprometió a "luchar para que gane la gente y el fútbol argentino siga vivo".

"No tengo candidato", respondió al ser consultado por las próximas elecciones en Viamonte 1366. "No me quiero meter en ese tema porque tampoco tuve una reunión que me convenciera", aclaró.