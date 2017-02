Siguen los disturbios en Francia y temen por el efecto contagio

Fotos ORIGEN La violencia había estallado el sábado pasado tras una manifestación en Bobigny, el sector donde se encuentran los tribunales.

14/02/2017 -

El efecto de la violación de Theo, un joven negro de Aulnay sous Bois sodomizado en un violento control de identidad por la policía el pasado 2 de febrero, no finaliza en Francia. Durante todo el fin de semana hubo violencia y quema de vehículos en el área de St Denis. El domingo a la noche comenzó a perfilarse el escenario tan temido por las autoridades: los disturbios se extendieron a Argenteuil, en Val-d’Oise, otro departamento de la Ile de France, al norte de París. Los pedidos a la calma de Theo desde el hospital y de su familia no fueron escuchados por los jóvenes, que no lo conocían, pero se manifestaban en su nombre y en el de los dos adolescentes muertos en Clichy Sous Bois en el 2005. Atacaron vehículos, quemaron camionetas y enfrentaron a la prensa. La calma solo se consiguió a medianoche. Once personas fueron interpeladas y detenidas después de peleas con la policía, según la Prefectura.