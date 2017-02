Caso Odebrecht: Alejandro Toledo denunció que existe una "cacería de brujas"

14/02/2017 -

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, buscado por la Justicia de su país por presuntos sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht, negó las acusaciones en su contra y denunció ser víctima de una "cacería de brujas". En un comunicado hecho público en su página verificada de Facebook y en su cuenta de Twitter, el ex mandatario afirma que lo están acusando de delitos que no ha cometido y que defenderá su buen nombre.

Al mismo tiempo, reclamó para sí la presunción de inocencia. Es la primera vez que Toledo se pronuncia sobre el caso desde que dictaran en su contra una orden internacional de captura.

"Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra pero me llaman ‘fugitivo’ - una distorsión maquiavélicamente política que rechazo", escribió el ex presidente peruano Alejandro Toledo, que se encuentra en paradero desconocido, posiblemente en Estados Unidos.