Hasta los pasaportes escasean en Venezuela

14/02/2017 -

José Pascarella tiene en suspenso una pasantía en Alemania; María Gracia Saavedra no pudo ver su cortometraje en un festival en Francia. Sin pasaporte porque en Venezuela escasea el material para elaborarlos, se sienten "presos". "Tengo más de un mes esperando el pasaporte, solo dicen que no hay material, que en marzo llega. Me aceptaron en una pasantía en Alemania en abril y no sé si podré ir. Tengo amigos que llevan cuatro meses esperando", contó Pascarella, estudiante de computación de 22 años. Saavedra, por su parte, vive en México pero no puede salir de ese país porque desde mayo de 2016 intenta renovar el documento y la respuesta en la embajada venezolana es la misma: "No hay material". Cineasta de 29 años, tenía pasaje y gastos cubiertos por los organizadores del Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, en Francia, para el cual fue seleccionada su obra "Partir". Se perdió la proyección el pasado 5 de febrero. "Pedí la cita en mayo y la asignaron para noviembre. Fui y dijeron que tardaría tres meses. No recibí más respuesta", relató. Peor aun, un amigo que trabaja en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) le confirmó que en el sistema ni siquiera aparece su trámite. "Lo único que me ofrecen es un papel con el que solo puedo ir a Venezuela. Pero si voy, ¿cuándo podré salir? Yo trabajo aquí, la verdad es que estoy presa en México", se lamentó la joven.