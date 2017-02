Precios Transparentes: Braun aseveró que mermaron los precios

Fotos RUBRO. En el sector de electrónica es donde más bajaron los precios.

14/02/2017 -

El secretario de Comercio, Miguel Braun, volvió nuevamente a destacar la baja de precios que se registró en los valores en efectivo desde el anuncio de la implementación del sistema Precios Transparentes que entró en vigencia el 1 de febrero.

El funcionario expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que "desde el 24 de enero" cuando se anunció el nuevo mecanismo "el 58% de los productos relevados bajó de precio, y subió el 16%" mientras que "respecto al 31 de enero 52% bajó un 6,9% en promedio".

En base a un informe de la consultora Elypsis, y siempre por esta vía informal, Braun indicó que "en los comercios de electrónica grandes el 83% de los productos bajaron un promedio de 5,8%, 11% no sufrieron cambios, y sólo 5% subieron" mientras que "en súper y tiendas no especializadas el 61% de los precios no se modificó, el 28% cayó un promedio de 12%, y el 10% creció un 10,9%".

"En los rubros lavavajillas, aires, audio, celulares, estufas, microondas, más del 60 por ciento de los productos de cada categoría bajaron de precio", remarcó.

El funcionario precisó que "los productos donde los precios bajaron más de 8% fueron: televisores, celulares, turbos, acondicionador de aire, planchas, tostadoras y heladeras".