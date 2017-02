Fotos Salguero, una “Bruja” que hechiza con su canto

La riojana María de los Angeles "La Bruja" Salguero, distinguida con el premio "Consagración" de Cosquín, enfatizó que existe una demanda del público por "nuevas canciones que acompañen lo que está sucediendo, que expresen este tiempo político y social" y señaló que se trata de una mirada que se construye necesariamente "con los nuevos compositores" del folclore, "que los hay por todas partes"’.

En ese contexto vertiginoso de presentaciones, Salguero dialogó con Télam y reflexionó sobre su momento artístico.

-¿Cómo valoras el premio Consagración de Cosquín?

-Nunca anduve buscando retribuciones. Creo que las cosas pasan y pasan por algo. Nunca he especulado con modificar cosas según la conveniencia y he recibido consejos en ese sentido. Nunca falta el que te diga que cantes de determinada manera para traer más gente. Yo siempre he sido tímida y encontré en el canto una forma de comunicarme.

Así que siempre fui eligiendo compositores que le daban tiempo a su arte, que no buscaban el efecto rápido. En ese sentido, el premio no es algo que haya andado buscando. Pero me da mucho orgullo que se valore esta búsqueda y las búsquedas de mi último tiempo que quizá empujadas por cambios de gobierno, anhelos, esperanzas, por mi mudanza a Capital Federal que me hizo notar más las diferencias.

Así se ha manifestado un sentido más social en la poesía, acaso menos paisajístico. Y creo que eso se logra colectivamente, de la mano de nuevos compositores que muestran ese lado. Creo que hay una demanda del público y debemos aliarnos para encontrar una respuesta.

-Vas a ser parte de la inauguración de un espacio, el Festival Emepeá. ¿Por qué elegiste apoyar ese proyecto?

-Me parece que hay una mirada de mayor atención en Capital hacia lo que ocurre en las provincias. Lo veo con el Festival de la Chaya, por ejemplo, que va creciendo, que cada vez recibe a más gente de todos lados y que es cada vez más comprendido en su idiosincrasia.

El Festival Emepeá comparte esa mirada hacia afuera de Bs. As. y hacia adentro del país. Y es fundamental apostar a estos espacios. El Festival Emepeá (www.eme pea.com) es organizado por un sitio especializado en la música de raíz que remeda a la expresión Música Popular Argentina. El viernes 24 de febrero, en su apertura, subirán al escenario del ND Teatro la uruguaya Ana Prada, la música carnavalera de Amores Tangos y el trío Aura! El viernes 3 de marzo será el turno del jujeño Bruno Arias, la Bruja Salguero, Lito Vitale Trío y Los Amigos del Chango.

