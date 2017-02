Grammy: críticas a Trump en una noche donde Adele y Bowie ganaron

14/02/2017 -

Algunas actuaciones memorables, como la colaboración entre Metallica y Lady Gaga o el homenaje de Bruno Mars al fallecido Prince; y las críticas al presidente estadounidense Donald Trump presente en varias performances, como la de "A Tribe Called Guest" que tiró abajo un muro, fueron los puntos salientes en la 59 edición de los premios Grammy, realizada en Los Ángeles, en la que Adele y David Bowie resultaron los grandes ganadores con cinco estatuillas cada uno.

La cantante británica se impuso a la gran candidata Beyoncé al llevarse trofeos como mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional por "25" y como mejor grabación del año, mejor canción y mejor actuación pop en solitario, por "Hello". De esta manera, alcanzó el récord de ser la primera artista en alzarse con los tres principales premios por segunda vez, a pesar de que sorprendió a la hora de los agradecimientos al dedicarle su triunfo a Beyoncé. "No puedo aceptar este premio. Estoy agradecida, pero mi vida es Beyoncé, y el mejor álbum para mí es el suyo. Un trabajo monumental y bien pensado. Es un trabajo precioso donde desnuda su alma y podemos ver una parte de ella que no siempre enseña", expresó. En tanto, el recordado David Bowie se impuso en los cinco rubros en los que competía por su disco "Blackstar", lanzado el 8 de enero de 2016. El "Duque Blanco" ganó en los rubros mejor canción de rock, por "Blackstar", mejor actuación de rock, mejor álbum de música alternativa, mejor diseño de empaque y mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica.

"El presidente Naranja"

En medio de la emoción y el glamour, no faltaron las críticas al presidente Trump, las cuales se hicieron presentes en varias de las actuaciones que se produjeron en el escenario. Por caso, la banda A Tribe Called Guest junto a Busta Rhymes tiraron abajo un muro construido para la ocasión, hablaron sobre el poder de las minorías y se refirieron a Trump como el "presidente naranja".

En tanto, Katy Perry actuó con un brazalete que decía "resiste" mientras la escenografía mostraba un cartel de fondo que rezaba "We the people" y otras referencias a la Constitución estadounidense.

"Vivimos un momento donde las voces de los artistas son más necesarias que nunca. No hay tiempo para la desesperanza, no hay lugar para la autocompasión, no hay necesidad para el silencio ni espacio para el miedo", dijo, a su turno, Jennifer López.