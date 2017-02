Filtran supuestos chats entre Vicuña y romina Malaspina

14/02/2017 -

Benjamín Vicuña no gana para sustos. Cuando aún no se acallaron las voces por el escándalo que protagonizó al dejar a Carolina "Pampita" Ardohain por Eugenia "China" Suárez, ahora comenzó a circular una captura de pantalla de un supuesto chat entre él y Romina Malaspina. En ella se lee una conversación, de mucha confianza, entre el actor y la ex GH, que ahora trabaja en un reality chileno y le habría pedido consejos.

-Malaspina: Vine a un reality acá en Chile. Me tienen secuestrada en un hotel de Santiago.

-Vicuña: Ahhh... Entonces es para largo, te vas a quedar un par de meses como mínimo.

-M: ¿Estás solo acá?

-V: Mejor no hablar de ciertas cosas.

-M: Ja, ja, ja... Ya entendí. ¿Te puedo llamar por acá? Quiero que me des una data rápida de cómo es el tema en la TV chilena y quién mejor que vos para eso.

La rubia es parte del ciclo "Doble Tentación", por lo cual está encerrada, sin poder confirmar o desmentir la autenticidad de esos mensajes filtrados por Twitter.

Pero el que habló fue Vicuña. Molesto, y para evitar entrar en una crisis sin razón con la "China" Suárez, el chileno le mandó un mensaje de WhatsApp a Ángel de Brito. "Hola, Ángel, cómo estás, espero que todo ande bien. Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió. La desmiento categóricamente. Espero una desmentida o enviaré la situación a mi abogado por suplantación de identidad", aseguró el actor.