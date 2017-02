Fotos Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva

Hoy 14:01 -

Ya con los ánimos más calmos, ambos se presentaron en conferencia de prensa aunque el Chaco fue quien tomó la iniciativa y se hizo cargo: "Pedirle disculpas a Jony, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, al club. No estuvo bien lo que hice.

Fueron cinco segundos de calentura. No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno, se está entrenando muy bien y que de repente pase esto... se hace una bola en la que no pasa nada raro. Pedir disculpas y no se va a volver a repetir. Para que no se hable algo. No pasa nada, en el vestuario estamos bien. Le pedí disculpas. Mañana hablaremos con el plantel".

A su vez, Silva agregó: "Fue un momento de calentura. Le puede suceder a cualquiera. Es algo que sucedió, ya está, queda ahí adentro. Recién veníamos cagándonos de risa. Está todo bien en el grupo. Pedir disculpas a todo".