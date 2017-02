Maradona y un fuerte cruce con un periodista: "si yo te pego, te estropeo"

Fotos

Videos CAPTURA DE VIDEO.-

Hoy 15:27 -

Diego Maradano volvió a ser protagonista de una polémica situación, luego de que mantuviera un agresivo cruce de palabras con un periodista que quiso entrevistarlo en un hotel de Madrid, España.

"Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", acusaba a cámara el reportero, que inmediatamente fue desmentido por el ex capitán de la Selección Argentina: "Golpe no, si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz…".

"Vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo", le gritó Maradona al periodista, que quería saber la opinión sobre el partido que Napoli y Real MAdrid disputarán mañana por los octavos de final de la Champions League.

"Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo", amenzaó Diego para luego retirarse junto al resto de su familia.

Diego Maradano volvió a ser protagonista de una polémica situación, luego de que mantuviera un agresivo cruce de palabras con un periodista que quiso entrevistarlo en un hotel de Madrid, España.

"Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", acusaba a cámara el reportero, que inmediatamente fue desmentido por el ex capitán de la Selección Argentina: "Golpe no, si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz…".

"Vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo", le gritó Maradona al periodista, que quería saber la opinión sobre el partido que Napoli y Real Madrid disputarán mañana por los octavos de final de la Champions League.



"Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo", amenzaó Diego para luego retirarse junto al resto de su familia.