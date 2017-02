FÚNEBRES | 15 de Febrero de 2017

Hoy 22:50 -

FALLECIMIENTOS

- Francisco Aldo Maidana

- Ramón Alejandro Montenegro

- José Orlando Paz

- Juana Porfidia Suárez (La Banda)

- Silvio Juárez (Fernández)

- Manuel Antonio Mansilla (Fernández)

- Víctor Rolando Herrera

- María Elena Jaimez (Villa Robles)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus primas Rina y Silvia Rosa Abate Soria despiden con profundo cariño a la querida Gringa y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos Margarita W. de Montenegro, Elena W. de Billaud, Bernardo Weyenbergh, Carlos Weyenbergh y Rosario Josefina Weyenbergh participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su sobrino Gustavo Adolfo Guerrieri, su esposa Maiky Lapalma de Guerrieri, sus hijos Mariana, Eugenia y Luis Escobar, Félix Gustavo y Adolfo participan el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan a sus hijos Gochi, Ati,, Marta y Runy con oraciones.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Susana Fiad de Palau, Dra. Paola Andrea Palau participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a nuestra querida amiga Runy. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ante la desaparición física de la mamá de Runy y Gocha, con mi pésame las acompaño en esta circunstancia tan triste como es la pérdida de su ser querido. María Clara Julián de Mukdsi.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Lydia Beatriz Yanucci de Gallo, sus hijas María Beatriz y flia, y María del Pilar y flia. participan su fallecimiento. Ofrecen oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcelo R. Massi, su esposa e hijos Mauricio y Santigo, participan el fallecimiento de la mamá de Ati y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcelo Ruiz participa con tristeza el fallecimiento de la querida Gringa. Que descanse en paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elda Sánchez Colombo de Argibay, participa su fallecimiento. Reciban sus hijos y nietos mi más sentido pesar, acompañando a su familia en este doloroso trance, elevando oraciones en su memoria. Descansa en paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Tomás Lucio, Ester Ábalos de Lucio, junto a sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a Runy y sus hermanas en este doloroso trance.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana, su hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Gustavo Nazario y María Luisa Nallar, Silvia Eugenia Nallar y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Santiago Isorni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María del Carmen Barrio y familia despide a la querida Gringa y acompaña con cariño a sus hijos y nietos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Susana Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Los compañeros de trabajo de su hija María Weyenbergh de Nasif Saber: Dres. Pablo Santiago Sirena, María Andrea Suárez, Cecilia Ausar de Pena, María Pereda, Carlos Alberto Marnero, María Luisa Carabajal, Marisa Cuestas, Karina Ledesma, Sarita Contardi, Félix Lapalma, Alicia Santillán, Celia Gozal, Sergio Carabajal, Alejo Pernigotti, Facundo Montenegro, Daniela Toloza, Verónica Terrosa, Adriana Díaz, Magdalena Silva, Virginia Karam participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios". Manuel Ramón de Jesús Pena, sus hijos Carlos Manuel y Ramón Eduardo; Cecilia Ausar y Belén Basualdo y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Salmos 130: 5-6". Esperé yo a Jehová, espero mi alma; en su palabra he esperado. 130:6 Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana". Carlos Manuel Pena, Cecilia Ausar y sus hijos María Cecilia; Joaquín y Tobías participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Dra. Runy Weyenbergh en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Carlos A. Cáceres Rojas y sus hijos y sus respectivas familias participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando resignación a sus familiares y oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sara Arce de Liendo Roca y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Gringa y acompañan con cariño a sus hijas y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Amiga de su hija Runy; Marta Meossi y flia. lamentan esta irreparable perdida, acompañando a sus familiares con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Eulalia C. Berdaguer e hijos acompañan a Runy y familia en estos tristes momentos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina, Marcelo y María José participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos Rogando oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Nunzio Oscar Abate y sus hijos Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Martha Abate Miguel participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Nora R. Rafael de Jiménez despide a Gringa en oración y con los mejores recuerdos. Acompaña con cariño a Runy, sus hermanas y familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Manuel Álvarez, Delia Raab de Álvarez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Orlando Abdala, Cristina Tarchini de Abdala, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Kuki y Betty Cerro, Techi Ábalos, Lili Bertolotti, Chichí Chamas y Stella Guadagnoli acompañan a su familia con todo respeto y cariño ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Jorge, Mary, Carlos y Guillermo acompañan en estos difíciles momentos a sus hijos y elevan oraciones por la paz de su alma y una cristiana resignación para sus seres queridos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Carmen Agüero de Manzur, sus hijos Carolina, Ma. del Carmen, Ma. Cristina y Federico Manzur Agüero y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Recordando a Gringa con cariño estrechamos en un fuerte abrazo a sus hijos Runy, Marta, Carlos y María Eugenia. Que el Señor bendiga su descanso. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Gaspar Orieta participa su fallecimiento y acompaña al Dr. Carlos Bernardo Weyenbergh y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ing. Carlos Alberto Monti y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcelo Monti y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Daniel Monti y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones por el descanso de su alma y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ing. José Guido Gigli y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Manuel Abib Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y su hija María Josefina Argañarás Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido amigo Ati y familia en este doloroso momento. Oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Hetty Pacheco, María del Carmen Botterón, Paula y Celia Noriega participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis J. Vella, su hijo Luis Edmundo y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este doloroso trance. Rogamos una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis Enrique Milet, Elena Díaz Daviou de Milet participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Enrique y Marty Zurita, junto a sus hijos acompañan en este doloroso trance a su querida amiga Runi y a sus hermanos Ati, Marta y Gocha y elevan una oración por el alma de la Sra. Gringa.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Beba Fiorini de Campitelli y sus hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria y por una cristiana resignación de sus seres queridos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con mucha tristeza su fallecimiento y acompaña espiritualmente a sus hijos y respectivas familias en el dolor por tan sensible pérdida. Ofrecerá oraciones por el descanso eterno de su querida colega de la docencia primaria Gringa y la pronta resignación cristiana de toda su familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia". Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en el dolor. Ora por el eterno descanso de su alma.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Rubén Cura y hermanos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Alicia Leoni de Paradelo, participa el fallecimiento de la gran querida Gringa y acompaña con inmenso cariño a Runy y hermanos en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, sus hijas María, Sara y Adrián Destefani y Valentina López Casanegra participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mario Aliaga y María Cristina Atterbury de Aliaga participan con pesar el fallecimiento y acompañan a su familia en este dolor.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá". Raúl Acosta y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera de trabajo María Eugenia, pidiéndole a Dios su pronta resignación. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega oraciones a su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas flias., lamentan con profundo pesar el fallecimiento de la querida prima y tía Gringa. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María por su eterno descanso.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus amigos y compañeros de Inti Club participan el fallecimiento de la madre del amigo Ati. Paco Barrientos, Kike Luna, Guido Frdiani, Niño Martínez, Tola Perez, Tati Montenegro, Zarazaga, Alvarez, Gerbino, Terzano, Escobar, palau, Battan, Roberto Luna, Gómez, Cortes, Cura Carreras, Agüero, Camus, Herrera y Echegaray.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Los hijos de Carmencita y Aldo Castiglione: José Luis Castiglione y familia; Ignacio Castiglione y familia; Anita Castiglione y familia e Inés Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Silvia Abalovich, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familia en este momento de dolor por el fallecimiento de la Sra. Gringa y elevan oraciones en su querida memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elena W. de Billaud, su esposo José Antonio Billaud, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Rosa Carol de Contato y sus hijos Antonio y Adela; Eduardo y Felicitas; María Lucrecia y Lorenzo; Rosa María y Alejandro participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración por su feliz resurrección.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún participan su fallecimiento y acompañan con hondo pesar a sus hijos elevando oraciones por la feliz resurrección de su querida madre.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Josefina Stancampiano de Muratore y su hijo Andrés Muratore y Anabela Arce participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a sus hijos y nietos en este difícil momento de dolor.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Amelia y Chichina Chamut participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Gocha. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis Alberto Reynoso y María Elena Vélez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Susy Galván participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su hija Gocha. Eleva oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Víctor Barquín, Piqui Pilán, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Gocha y Arturo y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Silvia Inés Alfano y Daniel Tragant participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Runy y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Su hermano Gabriel Burgos, hermana política Teresa Rafael, sus sobrinos Camila y Santiago Burgos participan su fallecimiento.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Familia Silberman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

BURGOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) 12/02/17|. Teresa Casas. Eduardo, Miguel, Paula, Teresa, Jorge, Gabriela participan su fallecimiento.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Participan con profundo dolor por el fallecimiento del padre de su colega Dra. Estela Maris Camacho, acompañándola en este momento con inmenso cariño. Dra. Marta Zoriilla y Dr. Luis Moreno Scillia. Que Jesús lo reciba en sus brazos y le conceda resignación a la familia.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Los compañeros de trabajo de la Dra. Estela Maris Camacho participan con profundo dolor el fallecimiento de su Sr. padre. Que Jesús lo reciba en sus brazos y le conceda resignación a la familia.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Juan José Ibañez Miani, Ada Rosa Miani y Juan Domingo Ibáñez participan su fallecimiento.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Sus vecinos de la calle Alem: Nelva, Anita, Marcelo, Ximena, Tihara, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Teresa Rojo de Mellado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Luis Valladares, Edith, Perla, Edel Micol y sus respectivas familias acompañan en este difícil momento, rogando a nuestro amado Señor les fortalezca y consuele ante la irreparable pérdida.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Oscar Alberto Escobar hace llegar a su familia las más respetuosas condolencias y ruega una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sara Arce de Liendo Roca y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su flia. con cariño en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas, hermanas y demás familiares con sus oraciones y especial afecto.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. "Bienaventurados los de corazón limpios porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en el dolor.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Los hijos de Carmencita y Aldo Castiglione: José Luis Castiglione y familia; Ignacio Castiglione y familia; Anita Castiglione y familia e Inés Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y a Clarita con cariño.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Graciela de Arzuaga de Salvadores y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elena W. de Billaud, su esposo José Antonio Billaud, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. César Augusto Carnero participa con mucho dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hijos Miguel y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su hija Manini, sus nietos Elena y Santiago, sus bisnietos Agustín, Tomás y Abril te despiden con dolor en tu partida al encuentro del Padre.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Sus hermanos políicos Adolfo Frediani y Lala Rivera, sobrinos, nietos y bisnietos despiden a un ser transparente, lleno de luz y amor jamás te olvidaremos. Dios recíbela en tus brazos.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus nietos Leticia, Daniel, Gonzalo, Justina y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus nietos Virginia y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus nietos Leticia Trejo de Flaja, Daniel E. Flaja, sus bisnietos Gonzalo, Josefina y Justina participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuelita Linda.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus nietos Cecilia y Quique y su bisnieta Victoria te despiden con dolor.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus nietos Pely y Santy y bisnietos Valentina y Nacho. En la sorpresa de tu partida aceptando la voluntad de Dios.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su hermana política Maria Elena Bernasconi y sus hijos Alejandro y flia., Pablo y flia., y Leonardo Fernández y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos que te recuerdan desde el Chaco; Gladys y flia., Graciela y flia., Mirta y flia., y Roberto y flia. participan y acompañan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su sobrina Teresita Fernández, su hija María Belén y flia. participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su sobrina Silvia Frediani, su sobrino político Luis Elías, sus sobrinos nietos Flor, Luli y Mauro Elías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus sobrinos Stella y Rubén Catán y sus sobrinas nietas Alejandra y Gabriela Catán con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus primos hermanos Teresita, Leticia y Humberto Cannata despiden con inmenso pesar a la inolvidable prima Nilda. Las Termas.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus primos hermanos Clara Mercedes Fernández y familia; Miguel Roberto Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus primos hermanos Teresita, Leticia y Humberto Cannata despiden con inmenso pesar a la inolvidable prima Nilda. Las Termas.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Greta Chequer y Anrtonio Abraham participan con pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Miguel y Silvia y los acompañan con mucho cariño en su dolor.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Los que temen al Señor hallarán su favor y sus buenas acciones como la luz". (Eclo. 32,16). José, Miguel y Marta Guzmán y sus respectivas familias participan con profundo pesar su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno en la casa del Padre.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mauricio Domínguez, Clara Noemí Achával, sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y abrazan espiritualmente a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan cristiana resignación.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Juan Carlos Bortolussi y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Patricia Castro y flia., Marta Castro y flia., y Serafina Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Te extrañaremos viejita. Descansa en paz.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luis Cerúsico y flia. acompañan a Miguel y Silvia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ruly Jorge, su esposa, hijos y nieta participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Miguel y familia en este doloroso momento.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Orlando Abdala, Cristina Tarchini de Abdala, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas de Locascio, sus hijos Marcelo y Anita Thomas y Gustavo Locascio participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Miguel y Silvia particiopan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel Garcia Fabiano, sus hijos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. José Ramos, Adriana Pagani e hijas participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Rubén Castellini, Adriana Anelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ing. José Guido Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli y Nicolás Albarracín, Dra. Julieta Gigli y Dr. Sebastián Robles, Federico Gigli, Felipe Robles Gigli y Valentín Albarracín Gigli participan su fallecimiento y acompañan a hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus compañeras del Centro de Recreación y Turismo participan su fallecimiento y oran para que descanse en paz.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ana María, María Matilde y Roxana Tótaro y sus respectivas familias y María Esther participan con mucha pena, su fallecimiento y acompañan a Miguelito y Manini y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querida Nilda.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus vecinos de la Torre 15, del Bº Belgrano, flias.; Catán, Galeano, Venica, Campos y Cruellas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Anny Chedid y su hijo Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar querida Nilda. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Gustavo García, Marta Binotti de García, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Miguel y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Luisa R. de Bravo, sus hijos Graciela y Rubén Almada, Liliana y Hugo Melem, con sus respectivas flias. acompañan en este momento de dolor a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Nelly Serrano, sus hijos Julián, Daniel, Enrique, Roberto Serrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Enrique Serrano, Sandra Branca y sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Susana L. de Flaja, sus hijos Mariana, Daniel, Elena, Leticia, Trejo, Fernando, Hugo y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida abuelita de Lety.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Lorenzo Marcos, Rosa Domínguez y Berta Domínguez participan con pesar el fallecimiento de la madre de su apreciado vecino Miguel Trejo. Ruegan cristiana resignación a toda su familia.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Fernando y Silvia participan el fallecimiento de la madre de su amigo Miguel y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ernesto C. Daher, su esposa Viviana Yapur participan su fallecimiento, acompañan a Miguel, Silvia y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela y dale el descanso eterno". Su amiga Gringa Segura de Sosa, sus hijos Nené, Ángel y Marta y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ CASTRO VDA. DE MORENO, NILDA B. (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Abuela gracias por darnos todo. Tu amor incondicional vivirá entre nosotros. Su hija Silvia Inés Moreno, su yerno Jorge R. Chamut, nietas M. Silvia, M. Angel, M. Inés. M. José y bisnietos Valentin, Mía y Salvador.

GÓMEZ CASTRO DE MORENO, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su hermano Enrique Gómez, su esposa Norma Collante y sus hijas Sandra y Elizabeth participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, VÍCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su esposa Rosa, hijos José María, Victor, h. pol. Selene y Gabriela y demás familiares part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la paz. Serv. Hamburgo Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERA, VÍCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Norma Orellana y flia., Tito, Gustavo y Enrique con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, VÍCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tus brazos, que descanse en paz". Luci de Pereyra y flia., Tota de Basualdo y flia.; Tuki Murad y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JIMÉNEZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos de la Escuela Técnica Nº 11 Independencia participan con dolor el fallecimiento del alumno del establecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus hijos Roberto Luis, Aldo, Emilio, Marta Alejandra,. h. pol. Daniela, Roberto, nietos Nacho, José, Lucio, Lisandro, hnas. Blanca y Reina. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus amigos y los de tu hijo Paco; Pelao, Pablo, Claudio, Julio, Mati, y Curro te despiden con dolor y rogamos a Dios te tenga en su Reino y te de la paz eterna. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Compañeros de su hija Alejandra del Centro Exp. Nº 7 Nicolás Avellaneda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Miguel Castillo, su Sra. Maricel y sus hijas Fernanda, Marta y Marcela, hijos políticos y nietos despiden con gran tristeza al muy apreciado vecino y amigo. Que en paz descanse.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Eduardo José Maidana, sus hijos Gladys, Eugenia, José, Jorge y Juan participan con dolor la pérdida de nuestro sobrino y primo y ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Ricardo Manuel Molinari y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Negro rogando una oración en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Propietarios y personal de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento de su ex colaborador, el querido Negro, rogando una oración en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Sus ex compañeros de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento de su amigo Negro, rogando una oración en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Alicia Soledad Molinari y familia participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Negro, rogando una oración en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Roberto Molinari y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Negro, rogando una oración en su memoria.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Roberto Herrera, María Cano y sus hijos Roberto, Cecilia y Andrea, nietos Ignacio, Milena, Emilia y Baltazar, acompañan a su hija política Marta Alejandra, hermanos y demás familiares con profundo respeto y dolor ante irreparable pérdida del querido Negro y elevan oraciones por su feliz resurrección.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Para Aldo nuestro agradecimiento por apoyarnoas siempre. Nuestras condolencias para la flia. de nuestro amigo Roberto y pedimos una oración en su memoria. Martín Lopez y flia, Gustavo Moyano y flia y la familia "Mary Jane", Commando, Lata, Hugo, Darío, Pil, Sosa.

MAIDANA, FRANCISCO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Querido y estimado amigo sentimos mucho tan lamentable pérdida. Con todo nuestro amor y afecto hacia tu familia, Leonardo Zuccarino Cinzano y familia.

MONTENEGRO, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Su madre Mary, sus hermanos Martín y Coco y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Hamburgo Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Los ex compañeras de su madre Mary; Susana, Chicha, Laura, Ramona, Leonor, Myriam, Azucena, Cristina, y Lidia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, hnos. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. "Hoy un ángel mas partió hacia el Cielo". Carla Azar, Yamila, Lucas, Gonzalo y Tomás acompañan con profundo dolor a sus hermanos Martin y Coco. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Nuestras "Gracias eternas" a vos, te vamos a extrañar. Personal de Los Cardales acompañan a su flia. y hermanos Coco y Martin en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RAMÓN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. "Silencio, no hagan ruido que Ramiro se a dormido en los brazos del Señor". Tuty, Pili y Eugenia Bravo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Sus hermanos Ramón Paz, Raquel Agüero, su cuñada Deolina Rodríguez, sobrinos Ale, Esteban, Bruno, su primo Leo Contreraz, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Remes. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

RAYANO, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus compañeros del Museo Histórico "Orestes Di Lullo" la despiden con profunda tristeza y la recordarán con el novenario de misas en el Convento Santo Domingo a las 21 hs. María del Carmen Barrio, Claudia Maidana, Romina y Mariana Olivera, Héctor Díaz, Raúl Paz, Lautaro Medina, Ariel Altamiranda, José Gutiérrez, Juan Pablo Touriño y Anita Sánchez, Héctor Peralta Puy.

VEGA DE LLUGDAR, ANTONIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lorenzo Melián y Rosa Luna, vecinos y amigos de su hijo Pichón participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORTÉS, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12|. Cacho, no ha sido nada fácil vivir sin ti, pero estoy aprendiendo a tratar de seguir con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor y el vacío que siento en mi corazón, estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos, estoy aprendiendo a verme bien aunque el corazón me duele, estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si te veo en mis sueños. Nadie dijo que esto sería fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no tengo que aprender a sacarte. Hijo en mi corazón, vivirás eternamente. Así te recordamos en el día de tu cumpleaños. Su padre Hugo Cortés, hermanas Silvia y Belén, su abuela Aidé, sus sobrinos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en parroquia San José del Bº Belgrano.

ESPÍNDOLA, DELIO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/06|. Padre, hoy hace once años que te fuiste, tu partida nos dejó un gran dolor, te extrañamos mucho padre, solo nos queda el consuelo que estás en paz y sin sufrimiento, nosotros con el dolor que nos provoca tu ausencia, pero sabemos que algún día estaremos juntos. Su esposa Tomasa, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tu presencia aún sigue entre tus cosas tal vez eso me hace sentir que no estoy solo. El dolor por ratos es tan grande que se nos hace difícil de cargar. Sabías muy bien como alentarnos e iluminarnos cuando caíamos, pero seguiremos adelante como vos siempre quisiste. Unidos y aferrados más que nunca a las manos de nuestro Dios. Sus hijos Víctor, Roxana y Federico, sus hijos políticos Carlos y Miriam, sus nietas Nadia y Yemina, su bisnieta Evangelina invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SIERRA DE LEDESMA, ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/13|. Elena hoy se cumplen 4 años de tu partida al lado del Señor y sabemos que donde estés estarás bien. Siempre vivirás en nuestros hermosos recuerdos. Te queremos y extrañamos mucho. Su esposo Ramón, hija Martita, nieto Augusto, hermanas Any, Estela, Pochy, Claudia y sus respectivas flias. Invitan a la misa el día de hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs.

STORNIOLO, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/16|. A un año de tu partida al reino celestial, te recordamos con tristeza esperando que de donde estés seas nuestra guía. Te queremos mucho. Sus hijos Chiquita, Bety y Tito, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa que se realizará en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VILLALBA, MARTHA - PAJÓN, ARMANDO (q.e.p.d.) Fallecieron el 10/2/12 y el 15/6/14|. Padres, hoy hacen cinco y tres años que se fueron hacia los brazos del Señor, ha pasado el tiempo, siguen las preguntas sin respuestas, pero llegamos a la conclusión que cada día los queremos más y sabemos que nos protegen desde arriba. Sus hijos Pochi, Nena, Cachi, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PALLARES. MARIELA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/16|. Hoy se cumplen tres meses de tu partida y me cuesta aceptar que ya no estás conmigo. El destino se ensañó con nosotros y te arrancó de mi vida pero no de mi corazón. Su esposo Jorge Pallares, sus hijos Fernando, Agustín y Lara, y su nieta Briana que te extrañan mucho. Mary siempre estarás presente en nuestras vidas y nuestros corazones.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SANTILLÁN, OMAR ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus familiares Julio Jorge, Manuela Gallardo, Marcela, Julio y Natalia Jorge, Marcelina Salón ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, OMAR ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su yerno Julio Jorge y flia. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, JUANA PORFIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Sus hijos Isauro, Ermelinda, Feliciana y Federico, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Quiroga. Ceremonial, Exequias Y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, JUANA PORFIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Quiroga.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PONCE FIORITO, MARÍA MERCEDES - PONCE FIORITO , MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/16 - 10/2/75|. Las imagino a mis dos hijas, niña y mujer, caminando juntas bajo una luz celestial, siendo siempre recordadas con inmenso amor... Al cumplirse tres meses y cuarenta y dos años de sus fallecimientos, sus familiares y amigos invitan a la misa que se realizará el miércoles 15/02/17 a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su hermana política Matilde Fantoni y su sobrina Luciana Sancho participan con profundo pesar su fallecimiento y rezan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus vecinos Ramón Pena, Belén Basualdo y sus hijos Manuel Santiago, Belén y Martín Pena la despiden con tristeza y acompañan a Paquita, Marita y familia en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Preceptores del Instituto de Enseñanza San Jorge: Marcela, Nilda, Marta, Franklin y Carlitos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Sra. rectora, Lic. Margarita Fantoni y acompaña a su familia en esta irreparable pérdida. Elevan orciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Nené Touriño de Cuadros acompaña con mucho cariño a su hija Paquita ante la pérdida de su querida madre.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Las amigas de su hija Paquita; María Elida Cerro, Ana María Feijoó, María de los Angeles Menini, Sara Achával y Graciela Feijoó, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Héctor Raúl Abatedaga y María Eugenia Jugo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elba Riera de Lucena y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Paquita y su flia, con el consuelo de saber que ella está junto al Señor y desde allá será el ángel que velará por toda su flia.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud - Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la señora madre de la querida y estimada profesora Josefina Fantoni y eleva una oración en su memoria. Acompañan a su familia: Elba Riera de Lucena, Antonio Kinen, Alejandro Auat, Gustavo Carreras, Gladys Loys, Marcelo Barrionuevo Chebel, Lucas Cosci, Lorenzo Langbehn, Susana Alonso, Francisco Yocca, Celia Medina, Matías Castro de Achával, Mariano Suárez Burgos, José Vezzosi y María Lidia Juliá.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Lidia Juliá participa con dolor el fallecimiento de la madre de Josefina Fantoni, elevando oraciones en su memoria. Acompaña en este momento de despedida a Marita, Beba y sus familias.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Sus amigos Julio Gallardo y Gladys Loys acompañan a Paquita, Marita y familia en tan doloroso momento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Silvia A. Giménez, hace llegar sus condolencias a Margarita Fantoni y a su familia por la partida de su mamá a la Casa del Padre. Elevo oraciones a su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Miguel A. Llinás, Mónica Cantoni y sus hijos Luciana y José participan con profunda tristeza el fallecimiento de la mamá de su amiga y colega Marita y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Graciela Saber de Muñoz, Marily Isorni de Saber, Enrique Nasif Saber, Glady Nasif Saber y sus respectivas familias participan su fallecimiento y con afecto acompañan a sus hijos y familiares. brille para Rosita la luz que no tiene fin.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Mayi Gerez, Mariana Fernández, Graciela Saber, Graciela Ruiz, Mónica Giangreco, Marta Agüero, Susana Prados participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Paquita y con afecto acompañan a los hijos y familiares de Rosita.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. La Asociación Civil de Protección de la Infancia y Adolescencia en Riesgo (A.C.P.I.A.R.) y todas las personas que la integran, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la presidenta de AC.P.I.A.R Prof. Paquita Fantoni. Acompañando en este momento a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. La comision directiva de la Liga Solidaria Santiagueña y sus 22 ONGs, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. Paquita Fantoni, presidenta de A.C.P.I.A.R. el cual forma parte de Li. So. San. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron trasladados a Quimilí. 13/2/17.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Amira Tauil Abdala, Amirita, María José, Omar y Miguel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Paquita. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Quimilí. 13/2/17.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la FHCSyS de la UNSE, sus docentes, estudiantes, egresados y personal no docente, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de la profesora Josefina Fantoni y acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Ruegan cristiana resignación para ellos y todos sus afectos.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. El Rotary Club Huarmi participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Josefina Fantoni, ex socia del club. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Las amigas de su hija Pakita: Magui Chiericotti, Marta Pece, Estrella Pereyra, Marta Ochoa, Irene de Vaccaro, Dolly de Del Vitto participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. El Dr. Mariano Amadey, Raúl Amadey y Norma Chamorro de Amadey participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. El Dr. Pablo González y Carina Amadey participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan el fallecimiento de su amiga y vecina y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Toty y Lucrecia Ábido acompañan con su afecto a Paquita, Marita y Oscar Gómez Infante ante la irreparable pérdida de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Su amiga Maruja, sus hijos Elena Quillo y demás familiares participan su fallecimiento y acompañan con mucho dolor y cariño a Paquita, eduardo, Beda, Marita y a todos sus nietos. Que Rosita descanse en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Olga Carabajal participa su fallecimiento y abraza con mucho afecto a Paquita y demás familiares por tan lamentable pérdida. Ruega al Señor la reciba en la casa que tiene prometida para sus hijos y su misericordia para una cristiana resignación a toda su familia.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. "El Señor que la recibe en su prado consuele a sus abnegados hijos". Lidia Juliá, Elba Riera de Lucena, Stella Bernasconi, Ana M. Monfrini y Elba Espinola participan del fallecimiento de la mamá de la entrañable amiga Paquita y elevan preces en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Marta Ochoa de Peman e Inés Argañaraz acompañan a sus hijos con profundo pesar y elevan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Los compañeros de trabajo de Oscar Gómez Infante, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre política y ruegan una oración por su descanso.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos Paquita, Beda y familia. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Esc. Oscar Luis Karam, Carmela de Karam participan el fallecimiento de la mamá de querida Paquita.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Las almas de los justos, están en manos de Dios. Nelly, Estela y Norma Tamer acompañan a sus queridos amigos Pakyta, Marita y Oscar, a hijos, nietos y demás familiares con oraciones para su descanso en paz.

JAIMEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. Su esposo Angel Elpidio Díaz, sus hijos Mirta, Noemí, Marta, Noemí, Pablo, Damian, Edith, Elizabeth y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cement. de Villa Robles. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JUÁREZ, SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/17|. "Danos Señor, Dios mío, valor para superar el dolor de estos días". Su esposa Inés Ardiles, su hijo Fernando Juárez, hija política y sus nietos Agustín y Ludmila participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Se ruega oraciones en su memoria y por, la misericordia del Señor su descanso en paz.

LLARRULL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dora, Silvia y Raúl Llarrull participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su madre Rosario, sus hnos. hnos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández.m AServ. realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Hugo Santillán y familia participa con profundo dolor la partida de su amigo "Mino" y ruega oraciones en su memoria.

MEDINA, ENZO ALBERTO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su primo hermano Eduardo Ramón Tonani participa su fallecimiento.

MEDINA, ENZO ALBERTO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su tía Olga Aída Miani participa su fallecimiento.

MEDINA, ENZO ALBERTO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su prima hermana Graciela Amelia Fop, Angel René Garnica, Sergio Garnica Fop y flia. y Esteban Rubén Garnica Fop participan su fallecimiento.

MEDINA, ENZO ALBERTO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Su tía Ada Rosa Miani, Juan Domingo Ibáñez y Juan José Ibáñez Miani participan su fallecimiento.