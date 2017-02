Fotos Cámara confirmó al juez Darío Alarcón en el "afer cautelare

15/02/2017 -

La Cámara de Apelaciones confirmó al juez Darío Alarcón en el "afer cautelares", al rechazar la recusación interpuesta por el empresario Luis Manuel Pericás, detenido en septiembre del 2016 sospechado de pergeñar una "industria" de cautelares en detrimento del Gobierno de Tucumán. Así lo reveló anoche el propio magistrado, tras notificarse de la resolución del alto tribunal, conformado por los vocales Sandra Generoso, Gloria Cárdenas y Luis Lugones. "Mañana (por hoy) la jueza Rosa Falco me enviará parte del expediente para que prosiga con el proceso", señaló anoche el juez Alarcón. El escándalo comenzó en agosto del 2016. El Gobierno de la vecina provincia alertó al Superior Tribunal de Justicia local que varios jueces habían refrendado diversas medidas cautelares, logrando así el embargo de fondos coparticipables. Lo habrían materializado, haciéndose eco de una pretensión económica de Pericás, dueño de LV7, resuelto en que Tucumán le pague una supuesta deuda de años atrás. Rápido, el Consejo de la Magistratura abrió un jury de enjuiciamiento a cuatro jueces. No fue necesario profundizarlo, ya que renunciaron Lucrecia Martínez Llanos, Miguel Moreno, Ramón Tarchini Saavedra y Rómulo Rava. Penalmente, Alarcón dejó sin efecto las medidas cautelares, frenando así la salida de dinero de los aportes coparticipables. En forma inmediata, detuvo a los ex magistrados, endilgándoles una batería de imputaciones. Recuperaron la libertad, pero ahora la Fiscalía ha solicitado ampliarles las imputaciones, pedido que Alarcón deberá resolver en forma inmediata. Desde hace dos meses, éstas permanecían en suspenso, a raíz de recusaciones al juez y al tribunal que debía terciar. Ambas cayeron y Alarcón tiene vía libre para retomar la investigación, por la cual sólo se encuentra preso Pericás.