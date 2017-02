Kei Nishikori saldrá a escena esta noche

15/02/2017 -

El "top ten" japonés Kei Nishikori, máximo favorito al título, enfrentará hoy en octavos de final a un tenista argentino que surgirá entre Diego Schwartzman y Facundo Bagnis, en el partido más atractivo que propone la tercera jornada del Argentina Open, torneo que repartirá premios por 546.680 dólares. El certamen, que forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, tendrá hoy la siguiente programación: cancha central a las 13.55, Albert Ramos (España) vs. Leonardo Mayer (Argentina); a continuación, Federico Delbonis (Argentina) vs. Horacio Zeballos (Argentina) o Joao Sousa (Portugal);18.45,Carreño Busta (Esp) vs. Dutra Silva (Brasil) o Alessandro Giannessi (Italia). No antes de las 21: Kei Nishikori (Japón) vs. Diego Schwartzman o Facundo Bagnis.