El delantero Lucas Alario recibió una oferta del fútbol chino

15/02/2017 -

Pedro Aldave, representante de Lucas Alario, informó ayer que desde el fútbol chino pretenden ejecutar la clausula de salida del goleador de River Plate, aunque admitió al mismo tiempo que al jugador, en este momento, "no le quita el sueño" seguir su carrera en ese país asiático.

"Tenemos una oferta de China que cierra el veinticuatro. El no está muy convencido de ir", anunció el apoderado de la principal carta ofensiva del elenco millonario, quien se recupera de una contusión ósea y tenosinovitis en los tendones del peroné de la pierna izquierda.

En Radio Continental, Aldave agregó que a Alario "no le quita el sueño ir a China" porque "tiene la ilusión" de afrontar la Copa Libertadores.

Además, remarcó que, a diferencia de lo que sucedió con la propuesta de París Saint Germain, "en esta oferta, River no está al tanto porque es una decisión unilateral de jugador, que tiene que hacer uso de la opción de rescindir el contrato".

"No es una negociación entre clubes. Pero nada nos quita el sueño. En su momento PSG hizo una oferta, pero no llegaba a la cláusula. Y una cosa es ir a China y otra a Europa. Y la idea no es salir mal de River", precisó el empresario.