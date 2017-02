Los tres pibes de Estudiantes se sumarán al resto del plantel

15/02/2017 -

Santiago Ascacibar estuvo en la presentación del plantel de Estudiantes La Plata para la nueva temporada, a pesar de gozar de una semana de vacaciones por haber participado del Sudamericano Sub 20 junto a Lucas Rodríguez y Juan Marcos Foyth, y aseguró que ‘por suerte pudimos cumplir uno de los objetivos y clasificarnos, ahora tenemos que pensar en el Mundial, lo que pasó ya pasó y hay que aprender’.

El capitán del Sub 20 destacó que ‘las cosas no salían como queríamos y traté de no mirar las redes sociales, si la crítica es constructiva siempre sirve, si es para dañar no ayuda. No se pueden poner excusas, pero nos faltó tiempo de trabajo. Por suerte hubo un gran grupo y siempre tiramos para adelante’.

‘En el último partido salimos con la intención de golear. Hubo una buena actitud’.