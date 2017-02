Diego Vera iría a Colón y llegaría Conti

Fotos PARTIDA. Diego Vera, delantero de Independiente, es uno de los jugadores considerados transferibles desde la llegada del entrenador Ariel Holan.

15/02/2017 -

Diego Vera, delantero de Independiente y uno de los jugadores considerados transferibles desde la llegada del entrenador Ariel Holan, le interesa a Colón de Santa Fe, operación por la cual el defensor "sabalero" Germán Conti podría llegar al "Rojo" de Avellaneda.

Desde la llegada de Holan se produjeron las salidas de dos referentes como el defensor Hernán Pellerano y el mediocampista Jorge Ortiz, mientras que otros dos titulares indiscutidos, como el zaguero Víctor Cuesta y Vera, dejaron de ser incuestionables.

Por su parte, la comisión directiva de Independiente intentó no transferir a ninguno de los cuatro jugadores al mercado local a préstamo.

Pero la negociación con el conjunto santafesino por el pase de Vera podría incluir un refuerzo a futuro, ya que el "Rojo" recibiría un porcentaje de Conti, el zaguero santafesino de 22 años y una altura de 1.92 que debutó en 2013 en Colón y desde ese momento es una de las joyas de las divisiones inferiores de la institución "sabalera".

Conti llegaría en junio debido a que Independiente de momento ya alcanzó el cupo de dos refuerzos en este semestre, en una situación confusa ya que Independiente pretende que la llegada de Walter Erviti sea en condición de libre y que no ocupe plaza, pero esto es objetado por los demás presidentes de los clubes, quienes están dispuestos a hacer valer el acuerdo para que no contraten jugadores libres ni por la cláusula de rescisión.

La otra incorporación de Independiente hasta el momento es el mediocampista Nery Domínguez, mientras el cuerpo técnico espera por la llegada del delantero Emmanuel Gigliotti u otro atacante.

En otro orden, Independiente jugará un amistoso mañana por la mañana ante Deportivo Morón en el estadio Libertadores de América, abierto para la prensa.

La idea es disputar dos encuentros de una hora, con dos tiempos de 30 minutos cada uno, ante el conjunto que juega en la B Metropolitana.

Por otra parte, el equipo entrenó ayer en el predio de Villa Domínico, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y allí el plantel quedó dividido en dos grupos: mientras uno trabajó en el gimnasio el otro realizaba tareas físicas en el campo.

El entrenamiento culminó con fútbol en espacios reducidos.

Sobre Walter Erviti

El presidente de Lanús Nicolás Russo dijo ayer que el volante Walter Erviti, libre por falta de pago, "no tendría inconvenientes en ser habilitado si Independiente le da un resarcimiento a Banfield".

Russo dijo en la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino, tras una reunión en la que se fijó para el 3 de marzo el reinicio de los campeonatos, que "el tema no se trató porque no estuvo el representante de Independiente, pero creo que si hay un resarcimiento a Banfield no habría problemas en que fuese habilitado, y lo definiría la Comisión Normalizadora". Russo explicó que "cualquier jugador libre por falta de pago podría incorporarse a otro club sin ocupar cupo, pero se habló con anterioridad que los clubes de primera no contratasen a un jugador libre y que solo pudieran jugar en equipos del exterior".