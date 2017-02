Los protagonistas se mostraron arrepentidos y pidieron disculpas

Fotos TESTIMONIOS. Juan Manuel Insaurralde asumió la responsabilidad en la pelea y pidió disculpas públicas, al igual que su compañero Jonathan Silva.

Tras la escandalosa pelea que protagonizaron ayer los defensores de Boca Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva, ambos brindaron una conferencia de prensa en conjunto, en la que pidieron disculpas y dieron por superado el episodio que desató la furia del entrenador Guillermo barros Schelotto.

El chaqueño Juan Manuel Insaurralde fue el que asumió la responsabilidad por la pelea a golpes con su compañero Jonathan Silva en el entrenamiento, por lo que pidió "disculpas" y prometió que "no se va a volver a repetir" un episodio como el ocurrido ayer por la mañana en Casa Amarilla, que incluso llegó a ser registrado por algunas cámaras de televisión.

El chaqueño, que a fines de 2010 protagonizó un hecho similar con Jesús Méndez, durante su primer ciclo en Boca, mostró su arrepentimiento en un mensaje público que compartió junto a Silva en la sala de conferencias del complejo Pedro Pompilio.

"Lo que pasó pudieron verlo todos. Quiero pedir disculpas a ‘Johny’, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a la gente. Lo que hice no estuvo bien, fueron cinco segundos de calentura", lamentó el jugador.

"No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno y de repente todo esto hace que se genere una bola cuando en realidad no hay problema. Quiero pedir disculpas, no se va a volver a repetir", concluyó Insaurralde, para luego cederle el micrófono a su compañero Silva.

La palabra de Silva

A su turno, el lateral izquierdo Jonathan Silva dio por superado el incidente a golpes con Juan Manuel Insaurralde en el entrenamiento, al asegurar que "es algo que le puede pasar a cualquiera".

"Fue un momento de calentura, ya está, es algo que le puede suceder a cualquiera. Recién veníamos con el ‘Chaco’ cagándonos (sic) de risa, está todo bien", aseguró el ex jugador Estudiantes de La Plata.

Insaurralde y Silva se trompearon durante la práctica cuando compartían equipo en un ensayo táctico dispuesto por el DT Guillermo Barros Schelotto, que de inmediato los echó a los dos de la cancha.

Los jugadores, que podrían sufrir sanciones económicas y deportivas, según lo anticipó el presidente de la institución, Daniel Angelici, se habían retirado del predio de Casa Amarilla pero fueron obligados a volver para ofrecer de manera conjunta unas disculpas públicas en la sala de conferencias "Antonio Carrizo".