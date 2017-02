La madre de la víctima no para de llorar

15/02/2017 -

"Llegué y vi a mi hija. La desvestí porque pensaba que él la pegaba también. Ella me dijo que él la trataba bien. La pobre no para de llorar. No entiende nada de lo que está viviendo’, subrayó Andrea Gati en su extenso diálogo con la prensa.

Indicó Gati que en Buenos Aires "lo poco que ví estaban bien. Y él la trataba bien’.

La mujer dijo que presionó a la hija en el lugar de detención: "Le pedí que me cuente si estaba amenazada. Y me aseguró que no", sintetizó.

Hoy, Gati regresará a los tribunales. Acompañará a la adolescente, de 18 años, para la indagatoria.