Diego amenazó a un periodista en Madrid

Fotos LLEGADA. Diego Maradona llegó a Madrid junto a Rocío Oliva y hoy estará en el Santiago Bernabeu.

15/02/2017 -

Diego Maradona, quien se encuentra en Madrid para presenciar el partido que jugarán hoy Real Madrid y Napoli por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, se cruzó con un periodista español y hasta amenazó con golpearlo.

‘Si te llego a pegar, no te queda nariz’, dijo Maradona. Como suele suceder en cada lugar del mundo que visita, el ex futbolista generó un gran revuelo entre la prensa y los fanáticos y, en este caso, en Madrid no fue la excepción.

Diego llegó anoche a la capital española y se instaló en el hotel Mirasierra, donde se encerró con su pareja, Rocío Oliva, y celebró San Valentín, según ella misma se encargó de mostrar en las redes sociales.

En su única salida de la lujosa suite, el ex astro se dirigió al restaurante del hotel y ahí protagonizó un incidente con Ángel García, periodista de Cadena Cope, que junto con otros colegas lo esperaba para tener algunas palabras del ex futbolista.

La reacción del ex entrenador del seleccionado fue un manotazo al periodista, que se encontraba al aire y no dudó en contar que había recibido ‘un golpe de Maradona’, lo cual generó la violenta reacción y posterior respuesta del argentino.

‘No, no, golpe no fue. Si te llego a pegar, no te queda nariz’, le advirtió Maradona al periodista antes de acariciarle la mejilla derecha de forma desafiante.

Intención

‘Lo que quiero es comer tranquilo y vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Yo tengo todo el derecho a hablar con mi familia lo que quiero y vos tenés un micrófono. Haz tu trabajo’, aconsejó el ‘Diez’ casi a los gritos.

Antes de retirarse, el ex capitán y entrenador del seleccionado argentino reiteró la amenaza: ‘Acordate que si yo te pego, mano a mano, te estropeo’, dijo el ex futbolista, cara a cara con el periodista.