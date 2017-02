Fotos "Mi hija fue agredida por esta chica a quien la conoce de la escuela"

15/02/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Tras la publicación de un hecho confuso ocurrido a la salida de un boliche donde, en un principio se dijo que dos chicas se habrían peleado por el "amor de un joven", la madre de una de las protagonistas realizó una denuncia. Manifestó que su hija fue brutalmente agredida por otra chica que salía con ese muchacho. Además dijo que su hija solamente es amiga de ese joven. La víctima es menor de 17 años y es hija de una conocida abogada del foro local, quien se presentó en la Seccional 50 e informó cómo sucedieron los hechos en realidad según lo que le contó su hija, amigos y ocasionales testigos que observaron el incidente. En diálogo con EL LIBERAL, la madre de la adolescente expresó: "Mi hija fue salvajemente agredida por esta chica a quien la conoce de la escuela. Ella está equivocada. Culpa a mi hija de salir con el adolescente en cuestión, pero solamente son amigos". Más tarde continuó diciendo "parece que ella (por la acusada, de 18 años) fue novia de este chico, pero eso no le da derecho a culparla a mi hija que anda con él y menos agredirla de la manera que lo hizo. Mi hija no se defendió, no le dio tiempo a nada, la estaba esperando a la salida del baile para pegarle". "Cuando se retiraba mi hija la saludó y ella le dijo ‘ahora me saludas, después que te metiste con mi novio’ y empezó a propinarle golpes de puño en el rostro. Es la primera vez que tiene conflictos con esta chica", expresó la letrada. Además agregó: "Quiero aclarar que la Policía nunca llegó al lugar. Cuando yo tomé conocimiento del incidente me comuniqué con un oficial y éste me dijo que estaban trabajando en un accidente, que me dirija al Hospital Zonal para que la revisen y que después radique la denuncia". Según contó la abogada su hija fue revisada por el médico forense quien corroboró el certificado del galeno de guardia del nosocomio. La constancia del certificado médico de la Dra. Martínez -que consta en la denuncia- informa que la menor sufrió excoriaciones lineales en el ángulo externo del ojo derecho y lesión contusa con hematoma en zona parietal derecha. Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno, Dr. Ricardo Lissi, quien dispuso que se notifique a la acusada a los fines de que se haga presente ante la Justicia para una audiencia.