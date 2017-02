"Los amigos de Argañarás mataron a Patricia por ser principal testigo en el caso de drogas"

Fotos INDAGATORIA. El detenido negó haber asesinado a su ex pareja y culpó al entorno del hombre que asesinó en febrero del 2013.

15/02/2017 -

"¡Doctora, usted es tan humana como yo! No maté a Patricia (González); la amaba y teníamos un proyecto. Para mí, fueron ellos (amigos de José Eduardo Argañarás). Cuando lo maté, definí mi destino. Amenazaron a mi familia y andaban en drogas".

Casi dos horas le demandó a "Milanesa" intentar persuadir a un tribunal femenino que el 31 de mayo, o madrugada de 1 de junio del 2013, no fue quien degolló a "Pato" y después abandonó el cuerpo en Mármol al 1.000.

Primero, el hombre procuró retirar todas las "minas" que algunos testigos sembraron en derredor. Negó ser un tipo violento y descartó de plano que las amigas conocieran de verdad a la víctima. "No saben nada de ella; era sensible, pero tenía carácter", acotó.

Al focalizarse en el asesinato, explicó: "Trataré de seguir vivo para saber bien qué pasó. Quién la mató. Para mí, fueron ellos", en alusión a los amigos de Argañarás, su compañero de inquilinato y a quien ultimó a puñaladas el 11 de febrero del 2013. Antes, discutieron en inmediaciones de calle Quintana y Balcarce, del Bº Centro.

Mitad indagatoria del 2013, mitad de la víspera, la versión del detenido es que esa noche, Argañarás y compañía lo llevaron raptado en un auto a comprar drogas por los barrios Menéndez, el 17 de Octubre, el 1 de Mayo y el Textil. "Ellos se reían; me hicieron escuchar la voz de una mujer y decían que era mi novia Patricia. Yo tenía miedo por ella. No por mí", contó.

En la víspera reiteró: "Argañarás me controlaba. Era envidioso. Yo sólo me dedicaba a trabajar. Lo único que me importaba era ahorrar para casarme con Patricia y pagar una moto que había comprado. También, quería comprar alianzas; lo único que me importaba era mi novia y trabajar; ganaba poco y tenía deudas".

Continuó: "Luego del crimen de Argañarás, mientras yo estaba preso, pasaba un auto blanco. Me enviaron mensajeros diciéndome que me iban a matar. Yo les respondí que ni bien cayera preso uno de ellos, veríamos quién sería mejor."

Para "Milanesa", "Pato" fue asesinada por los amigos de Argañarás. "Ella fue la principal testigo en el tema drogas. También amenazaron a mi hermana, a mi madre", resaltó.

Más adelante, recordó cómo fueron sus últimos días prófugo. "Desde fines de abril o 1 de mayo estuve prófugo. La última vez que la vi a Patricia fue cuando llegué al hospital Independencia para ver a su madre, a quien acababan de operarla. Dejé de verla, pero no porque nuestra relación haya acabado", aclaró.