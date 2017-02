Hugh Jackman fue operado otra vez por su cáncer de piel y se encuentra muy bien

15/02/2017 -

El australiano Hugh Jackman, reconocido por su papel de "Wolverine" en "X-Men", fue operado nuevamente de cáncer de piel y volvió a avisar a sus seguidores de Twitter que deben cuidarse de las radiaciones solares.

"Otro carcinoma basocelular. Gracias a los chequeos frecuentes y a médicos increíbles, está todo bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro! #PonteProtecciónSolar", escribió en su cuenta de Instagram, en la que tiene 9,7 millones de seguidores, junto con una foto en la que se ve un apósito en el lado derecho de su nariz.

Jackman es conocido por ser Wolverine: un personaje que se caracteriza por sus garras y la posibilidad de regenerar su piel frente a cualquier tipo de heridas.

Como una ironía de la vida, fuera de la pantalla el actor de 48 años tiene cáncer de piel. Y, nuevamente, se tuvo que someter a una operación para que le extirparan otro carcinoma de células basales. Si bien es el tipo de cáncer más frecuente y con mejor pronóstico, si no se saca a tiempo puede lastimar el tejido que lo rodea y generar infecciones graves.

Propia crema

Esta enfermedad marcó de tal manera al actor que en mayo de 2015 lanzó su propia marca de crema solar de factor 50 para niños, denominado Pure Sun Defense.

El actor, que estrena en marzo en Argentina "Logan", una continuación de la exitosa saga de Marvel, desde su primera intervención usó las redes sociales para advertir sobre lo que le sucedió por no haber usado protector solar cuando era más joven. "Soy realista y es más que probable que vaya a tener por lo menos uno más, probablemente más (carcinomas), lo que no es raro porque crecí en Australia, donde no recuerdo que alguien me advirtiera sobre no ponerme protector", dijo después de que se enterara de su enfermedad, diagnosticada en 2013.