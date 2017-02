El picante mensaje de Jimena Barón en San Valentín

15/02/2017 -

La actriz Jimena Barón publicó un mensaje anti San Valentín dedicado a todas sus ex parejas. Sin pelos en la lengua, la actriz, ex pareja del futbolista ahora devenido en músico Daniel Osvaldo, escribió: "Feliz día de los enamorados a todos los giles que me hicieron enamorar al pedo porque eso no era nada parecido al amor". Acompañado del polémico texto, la actriz publicó la foto de una mano haciendo el gesto de fuck you. Hasta el momento ni Osvaldo, la expareja más conocida, ni los otros le respondieron a Barón.